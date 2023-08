Franca Gandolfi, chi è la moglie di Domenico Modugno/ L’idillio poi il tradimento con Maurizia Calì

Franca Gandolfi e Domenico Modugno, un amore iniziato al Centro Sperimentale

È il 1955 quando Domenico Modugno, già noto al pubblico italiano per la sua grande voce, decide di compiere un passo importante anche nella sua vita privata, sposando Franca Gandolfi. All’anagrafe Guarnaccia, al tempo era una soubrette e attrice, e rimase al fianco del cantante fino alla fine dei suoi giorni, nonostante il tradimento di cui lui poi si macchiò.

Marco, Massimo e Marcello, figli Domenico Modugno/ Poi l'arrivo di Fabio, il figlio segreto: i rapporti oggi

“Ci siamo conosciuti al Centro Sperimentale, lui mi ha accompagnata a fare un provino diretto da Zampa. Da parte mia non fu amore a prima vista: lui era piuttosto vivace, faceva la corte a tutte le donne. Mi ha dovuta conquistare”, raccontò Franca alcuni anni fa. Oggi la donna ha 90 anni, e spesso negli scorsi anni ha ricordato suo marito in interviste e apparizioni televisive.

Com'è morto Domenico Modugno e malattia/ L'ictus in TV, il vizio del fumo e l'infarto

Domenico Modugno, il tradimento con Maurizia Calì e i figli

Nei primi anni di matrimonio Franca Gandolfi e Domenico Modugno hanno avuto un figlio, Marco. Era il 1958, ma un paio di anni dopo tutto cambia. Nel 1961, durante la lavorazione di Rinaldo in campo, Modugno intraprese una relazione parallela con la ballerina, coreografa e costumista Maurizia Calì. Come il cantante, anche lei all’epoca era già sposata con l’ingegnere Romano Camilli; tuttavia dalla loro passione nacque nel 1962 un figlio, Fabio, che sarà riconosciuto solo molti anni dopo. Nonostante questa parentesi, Modugno non si allontanò mai veramente dalla moglie Franca, dalla quale ebbe nel 1966 i gemelli Massimo e Marcello. “Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico. – disse Franca di suo marito – E poi era molto simpatico. Nei 43 anni trascorsi insieme abbiamo superato tante difficoltà ma non mi sono mai annoiata un giorno”.

LEGGI ANCHE:

DAL CARCERE/ Noi, Gaber e quella "illogica allegria" che nasce intorno a un canto

© RIPRODUZIONE RISERVATA