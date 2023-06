Franca Gandolfi, madre Massimo Modugno/ “Faceva la corte a tutte le donne. Mi ha dovuta conquistare”

Franca Gandolfi: il primo incontro e il matrimonio con Domenico Modugno

Franca Gandolfi è la moglie di Domenico Modugno e madre dei suoi tre figli: Marco, Massimo e Marcello. Un grande amore quello tra Mister “Volare” della musica italiana ed internazionale e la soubrette e cantante italiana che è stata attiva nel cinema italiano dal 1952 al 1963. Proprio la Gandolfi, ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, ha ricordato il primo incontro con il grandissimo cantautore: “ci siamo conosciuti al Centro Sperimentale, lui mi ha accompagnata a fare un provino diretto da Zampa. Da parte mia non fu amore a prima vista: lui era piuttosto vivace, faceva la corte a tutte le donne. Mi ha dovuta conquistare”.

Nonostante tutto però Modugno ha fatto breccia nel cuore della soubrette, visto che nel 1955 Franca e Domenico si sono sposati in Campidoglio e successivamente si sono promessi amore eterno anche in Chiesa. “Nel 1960 ci sposammo in gran segreto anche in chiesa. Fu un giorno bellissimo perché sentivamo il bisogno di dirci di sì davanti a Dio e fu davvero solo un momento nostro” – raccontato l’attrice dalle pagine del settimanale Oggi.

Franca Gandolfi e Domenico Modugno: “mi faceva sempre cantare”

Un grande amore quello tra Franca Gandolfi e Domenico “Mimmo” Modugno che sono sposati per 39 anni dal 1955 al 1994, data di morte di Mr Volare. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli: Marco nel 1958, Massimo e Marcello nel 1966. Vivere accanto a Modugno non è stato semplice per l’attrice che sempre al settimanale Oggi ha raccontato: “capii che sarebbe stata una vita difficile e, infatti, feci di tutto per lasciarlo ma non ci fu verso”. La Gandolfi ancora oggi ricorda il compagno: “lui mi faceva sempre cantare, giudicava i suoi brani sentendoli interpretare da altri. Ascoltando la mia voce capiva se la sua canzone fosse buona oppure no. Quando non mi piacevano le sue canzoni, io glielo dicevo sempre e lui mi stava quasi sempre ad ascoltare. Il nostro era un rapporto senza peli sulla lingua, se una cosa non mi piaceva glielo dicevo subito”.

Non solo, la Gandolfi non ha nascosto di essere stata gelosissima di lui: "non lo davo a vedere, perché ero orgogliosa. Non gli davo mai questa soddisfazione. Ho dovuto scegliere, a un certo punto, tra la carriera da attrice e la famiglia e io scelsi la famiglia. Pensando a quel tempo, è come se stessimo qui a parlare della preistoria".











