Franca Gandolfi, moglie Domenico Modugno/ “Quando se ne andò ci dicemmo parole d’amore”

Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno, è stata intervistata stamane in diretta televisiva su Rai Uno, in occasione del programma Uno Mattina Estate. Serena Autieri ha incalzato la sua ospite su un episodio molto importante della vita del cantante, quando dietro le quinte di Sanremo Modugno, che voleva fare l’attore, disse che quella sera dopo aver cantato sarebbe finita la sua vita: “Poi l’ha fatto però l’attore, anche con Strehler, impegnato, disse che avrebbe dovuto fare il cantante tutta la vita ma non era vero”. Franca ha proseguito: “Era un uomo pieno di cose dentro che voleva comunicare e volere far sapere era il classico autore con i suoi momenti”.

E ancora: “Era travolgente e lasciava il vuoto? Era indubbiamente ma aveva anche i suoi lati interiori”. Ma quali sono le ultime parole che si sono detti Franco Gandolfi e Domenico Modugno? La moglie del cantante ha spiegato: “Io gli ho detto parole d’amore. Gli ho parlato della famiglia, dei figli. Lui era un classico uomo di quell’epoca”. Poi Franca Gandolfi ha aggiunto: “Lui è sempre con me, nelle sue canzoni e nei suoi ricordi, grazie per aver ricordato sempre Domenica Modugno, vi ringrazio tantissimo”. Uno Mattina Estate ha voluto omaggiare Domenico Modugno alla luce del fatto che il prossimo 6 agosto, domenica, cadrà il 29esimo anniversario del suo decesso, visto che l’immenso artista scomparve il 6 agosto del 1994 a soli 66 ani.

