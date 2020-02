Franca Gandolfi, moglie Modugno, e Maurizia Calì, amante/ Il figlio segreto e…

Franca Gandolfi, ex attrice e cantante, è oggi la preziosa testimone di un successo, tutto italiano, conosciuto in ogni angolo del mondo. Il suo nome è infatti legato indelebilmente a Domenico Modugno, di cui è stata la consorte fino al 1994, anno in cui l’artista si è spento. “Mio padre comandava l’aeroporto di Boccadifalco, a Palermo”, svela la Gandfolfi in un’intervista concessa a Stefania Mannucci per il Fatto Quotidiano. “Io mi arrampicavo su una magnolia e ascoltavo il canto dei carrettieri. Mi innamorai di Mimmo (Domenico Modugno, ndr) perché la sua voce me li ricordava”. Accanto a lui per tutta la vita, rimase al suo fianco nei momenti più importanti e fu l’artefice indiscussa del suo enorme successo: “Componeva canzoni in dialetto, tra cui ‘Ninna Nanna’, che finì nel film ‘Carica Eroica’”, ricorda la Gandolfi. “Lo spronai a ripresentarla a un concorso radiofonico, ‘Trampolino’. Ci andò ma fece fiasco”.

FRANCA GANDOLFI, MOGLIE DI DOMENICO MODUGNO: “ALLA RAI…”

Fu proprio da questo grande rifiuto, ricorda Franca Gandolfi, che Domenico Modugno venne notato da chi in quegli anni avrebbe potuto dargli la visibilità che meritava: “Alla Rai si ricordarono di lui: all’epoca – spiega la Moglie di Modugno – lo chiamavano ‘Salvatore Modugno’ per farlo sembrare siciliano. Venne a Roma Frank Sinatra: ascoltò ‘Ninna Nanna’, la trovò bellissima. Il direttore della radio, Palmieri, chiamò Mimmo e gli chiese di darne la partitura a Frank”. Tuttavia, qualcosa andò storto: “Mio marito lo inseguì in taxi a Fiumicino, ma Sinatra era già partito, e non la ebbe mai”. Franca Gandolfi e Domenico Modugno si sono sposati nel 1955 e dalla loro unione sono nati tre figli: Marco, classe 1958, Massimo e Marcello (1966). Nel 1963 lasciò la carriera dedicarsi alla famiglia e negli ultimi anni è tornata spesso in tv per ricordare, con affetto, l’amore che l’ha legata tutta la vita all’artista.

MAURIZIA CALÌ: LA DONNA DA CUI DOMENICO MODUGNO HA AVUTO UN FIGLIO SEGRETO

Maurizia Calì è la donna da cui Domenico Modugno ha avuto un figlio segreto. Meglio nota come Maurizia Camilli, dal nome del marito, era una sceneggiatrice, tra le più strette collaboratrici di Gino Landi. Dagli anni ottanta al duemila, è stata assistente e coreografa al Teatro Verdi di Trieste, prima che il suo nome tornasse alla ribalta per il suo legame con Domenico Modugno. Dopo una battaglia legale durata 13 anni, nel 2019 il Tribunale di Roma ha riconosciuto che suo figlio, Fabio Camilli, nato nel 1962, è il figlio segreto di Massimo Modugno, e in quanto tale ha confermato i suoi diritti come erede. “Questa vicenda ha cambiato tutto, anche il legame con mia madre”, ha spiegato Camilli al Corriere. La scenografa, infatti, avrebbe voluto portare il suo segreto nella tomba: “Ha negato fino all’ultimo – ha precisato Camilli – Per un po’ non ci siamo parlati. A parte il supporto continuo di mia sorella, maggiore di due anni, spesso mi sono trovato solo”.



