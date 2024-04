Franca, mamma di Antonella Clerici: come è morta?/ “È successo all’improvviso, nessuna cura per salvarla”

Franca, la mamma di Antonella Clerici, scomparsa prematuramente a soli 55 anni, stroncata in soli tre mesi da un melanoma maligno molto aggressivo, viene spesso ricordata dalla conduttrice nelle interviste e nei post sui social, dove viene descritta come una donna che aveva dedicato tutta la vita alla famiglia, affiancando il marito nell’attività di caseificio. La Clerici spesso pubblica frasi commoventi per omaggiare sua mamma, ed aveva raccontato al settimanale DiPiù anche di come scoprì la malattia, al ritorno di un viaggio a Cuba, “Era abbronzata, bellissima, felice, piena di voglia di vivere e di progetti“.

Pierpaolo Siano, frecciatina a Mario Cusitore e lite con Ida Platano/ Scontro a Uomini e Donne

Quando all’improvviso arrivò la diagnosi che non le lasciò molto tempo e quindi, come aveva concluso la presentatrice, in quei mesi: “La riempivo di abbracci, di baci. Cercavo di farmi forza con lei, di apparire serena di vivere con gli istanti come se fossero eterni“. Recentemente Antonella Clerici ha anche pubblicato nelle storie di Instagram una foto di sua mamma Franca, in occasione dell’anniversario della morte, dedicandole gli auguri con una canzone di Irama “Ovunque sarai”.

Gaia ancora innamorata di Mida dopo Amici 23?/ Pubblica un video romantico, poi cancella tutto ma…

Franca, mamma di Antonella Clerici, la conduttrice: “Mi invia continuamente segni dal cielo”

La mamma di Antonella Clerici, Franca, è morta a 55 anni, per questo motivo l’esperienza dolorosa non solo della perdita a 33 anni, ma anche del dover affrontare una terribile malattia fulminante come il cancro ha segnato la vita della conduttrice, che ora è orgogliosamente ambasciatrice Airc, proprio per sostenere la ricerca per trovare una cura ai tumori. Dalle varie interviste, sono emersi anche particolari sul rapporto mamma figlia, e sulla relazione attuale che c’è con il ricordo dopo la scomparsa.

Frank Thomsen, chi è il marito di Antonia Brico/ Uomo ricco e affascinante...

Più volte infatti la Clerici ha ammesso di credere al fatto che sua madre le invii continui segni positivi, come ad esempio il nuovo compagno, del quale ha dichiarato: “Grazie a mia mamma Franca ho incontrato Vittorio“. Ma anche che questo lutto abbia portato la cosa più bella nella sua vita, cioè sua figlia Maelle, come aveva affermato durante un’intervista con Flavio Insinna: “Mia mamma mi invia continuamente segni dal cielo, mi ha inviato l’amore più grande, mi ha mandato Maelle“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA