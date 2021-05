Franca, mamma di Matteo Diamante/ “Sei un ragazzo meraviglioso, orgogliosa di te”

Lacrime per Matteo Diamante che, all’Isola dei Famosi 2021, pensa ai suoi genitori e svela tutta la sua ammirazione per loro. “Io vedo i miei genitori due persone irraggiungibili, due persone che hanno creato una bellissima famiglia. Spero che mia mamma sia orgogliosa di me. Loro magari speravano in un figlio che facesse l’ingegnere, io faccio il cretino sui social, ho partecipato ad alcuni programmi televisivi, mi sono creato una mia identità ma…” ammette il naufrago, timoroso che i suoi genitori non siano fieri di lui. Non sa però che in studio da Ilary Blasi c’è Franca, la sua mamma, commossa per le sue dichiarazioni.

Matteo Diamante in lacrime per mamma Franca: “Scusami per tutto”

“Amore ti amo.”, esordisce mamma Franca in collegamento con Matteo Diamante in palapa all’Isola dei Famosi 2021. La donna continua: “È un’emozione, non riesco neanche a parlare. Sei meraviglioso, te l’ho sempre detto che ti amo Matteo. Sono super orgogliosa di te, e non solo io. Siamo tutti orgogliosi di te e non ci sono parole per dire come sei.” Lui è in lacrime e, felice per aver ascoltato le bellissime parole della sua mamma, conclude: “Scusami per tutto quello che ti ho fatto patire, grazie di tutto. Ti amo tanto mamma”.

