Franca Sebastiani, Cristiana: ex moglie, figlia Massimo Ranieri/ “Gioia più grande..”

Franca Sebastiani è stata la moglie del celebre cantautore Massimo Ranieri. Una storia importante quella tra la giornalista e il noto artista, ma anche piuttosto turbolenta. Partiamo ricordando che, purtroppo, l’ex compagna del cantante è venuta a a mancare alcuni anni fa a causa di un tumore. I due hanno provato un sentimento molto forte l’uno nei confronti dell’altro, giunto all’apice con la nascita della figlia Cristiana.

Franca Sebastiani, moglie Massimo Ranieri/ L'amore travagliato, la malattia e la morte per cancro

Proprio l’arrivo della figlia, sorprendentemente, ha poi rappresentato un punto di rottura tra la Sebastiani e Ranieri, con quest’ultimo che in una fase iniziale decide di non riconoscere Cristiana come sua figlia. E’ lo scontro che porta il loro matrimonio verso una inevitabile fine. Franca, la mamma di Cristiana, cresce praticamente da sola la figlia ma dopo diversi anni arriva il cambio di rotta da parte di Ranieri, che decide improvvisamente di tornare sui propri passi.

Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ Lui "Quando è nata non ho colto quel dono…"

Franca Sebastiani e il legame indissolubile con Massimo Ranieri

“Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”, aveva raccontato la moglie di Ranieri, Franca Sebastiani. Una decisione che di fatto, dopo tanti anni, ha riportato serenità in famiglia, sciogliendo i rapporti tra la giornalista e l’artista. “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto”, aveva raccontato la Sebastiani in uno dei passaggi più toccanti del suo libro.

Massimo Ranieri confessa "Così ho perse le donne che ho amato”/ La difficile scelta di non avere una famiglia

Un libro che per sua stessa ammissione era diventato un mezzo per liberarsi di alcuni pesi della sua vita, ma anche un modo di confessare i suoi sentimenti al marito Massimo: “La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA