Franca Sebastiani e Cristiana, ex e figlia Massimo Ranieri/ “Gli ho voluto bene”

Franca Sebastiani e Cristiana Calone sono la ex moglie e la figlia di Massimo Ranieri. Un amore importante quello che unito tantissimi anni fa l’istrione della musica italiana e la giornalista ed interprete morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Dalla loro storia, culminata anche in un matrimonio, è nata una figlia di nome Cristiana che il cantante ha riconosciuto solo in tarda età. Una scelta che ha causato tanto dolore alle ex moglie, ma che non ha mai portato rancore a quello che è stato l’amore della sua vita. L’amore di Franca per Massimo Ranieri rivive nelle pagine di un libro-autobiografia che la donna ha completato poco prima di morire di cancro. ”

“Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio” – ha scritto la Sebastiani pensando all’ex compagno Massimo Ranieri. Non solo, la donna aggiunge: “oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”.

Massimo Ranieri e il matrimonio con Franca Sebastiani: la nascita della figlia Cristiana Calone

Dall’amore tra Franca Sebastiani e Massimo Ranieri è nata anche una figlia di nome Cristiana. La ragazza per diversi anni non è stata riconosciuta dallo showman napoletano che nel 1995 ha deciso di riconoscerla ufficialmente. Il primo incontro tra i due è avvenuto però diversi anni dopo: per la precisone nel 2007 quando Cristiana è stata invitata allo spettacolo televisivo del padre. “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto” – ha raccontato Ranieri poco prima di presentarla ufficialmente al grande pubblico televisivo.

Nonostante l’abbandono, Cristiana non ha alcun rimpianto verso il padre: “lo amo e non gli porto rancore. E’ impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui”. Il primo incontro è scalfito nella memoria e nel cuore di Cristiana che ha raccontato: “fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”.



