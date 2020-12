Franca Sebastiani, ex compagna Massimo Ranieri/ “Un amore mai finito, nonostante…”

Un amore mai finito, nonostante la separazione. Quello di Franca Sebastiani per Massimo Ranieri è stato un sentimento che ha resistito al tempo e alla lunga malattia che ha segnato la vita della donna. La cantante è stata purtroppo consumata da un cancro incurabile, morendo nel 2015 ma, prima di lasciare tutti, ha deciso di scrivere un libro e raccogliere tutte le sue memorie. Tra queste, parole di grande amore per il suo ex compagno Massimo, padre di sua figlia Cristiana. Una decisione quella di raccontare la sua vita, soprattutto quella privata, nata da un’esigenza ben precisa. La Sebastiani lo ha raccontato alle pagine del settimanale Nuovo anni fa: “La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene.”

Franca Sebastiani: “Massimo Ranieri rivive in me”

D’altronde per Franca Sebastiani, una delle gioie più grandi avute nella vita è arrivata quando proprio Massimo Ranieri ha deciso, nel 1995, di riconoscere la figlia avuta insieme. Qualche anno dopo questo bellissimo evento, conscia dell’amore che ancora la legava a Ranieri, la Sebastiani ha confessato di non avere alcuna paura di morire “ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto.”, sono state le parole della cantante che, alla morte, ha lasciato un vuoto immenso nella figlia Cristiana ma anche in quell’uomo che ha amato per tutta la sua vita: Massimo Ranieri.



