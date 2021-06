Franca Sebastiani, ex Massimo Ranieri/ “Ciò che ho provato per lui rivive in me”

Franca Sebastiani è l’ex fidanzata di Massimo Ranieri. Conosciuta anche come Franchina, la donna è stata un amore turbolento e giovanile della vita dell’artista napoletano. Massimo Ranieri ha soli 19 anni quando diventa padre della piccola Cristiana, una figlia che riconosce solo moltissimi anni dopo. Sarà la giovane età e la gestione del suo manager, ma il cantante di “Rose rosse” nell’anno di nascita della figlia decide non solo di non riconoscerla, ma lascia anche la sua amata Franchina per gettarsi a capofitto nella musica. Franca, conosciuta nell’ambiente discografico con lo pseudonimo di Franchina, non ha mai smesso di amarlo.

La conferma è arrivata quando, oramai malata di tumore, decidere di dedicargli un bellissimo pensiero in un libro pubblicato poco prima di morire. “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio” – scrive la cantante – “oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”.

Chi è Franca Sebastiani, la ex fidanzata di Massimo Ranieri

Ma chi è Franca Sebastiani, ex fidanzata di Massimo Ranieri? Classe 1949, Franchina è nata il 25 gennaio a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. La musica è da sempre la sua più grande passione e per questo motivo decide di tentare la carriera di cantante grazie anche all’aiuto di Franco Migliacci che riesce a trovarle un contratto discografico con la ARC. Il debutto arriva nel 1966 durante il Cantagiro con il brano “Per orgoglio”. E’ l’inizio di un sogno: la sua solarità ed energia si fanno notare ed apprezzare e così Franchina diventa la presenza fissa di diversi eventi e Festival musicali tra cui il Girofestival.

Non solo, durante la sua carriera si è fatta conoscere anche come giornalista e scrittrice. Sulla sua vita privata, invece, si conosce davvero poco. La donna è stata legata sentimentalmente al cantante Massimo Ranieri con cui ha vissuto una storia durata pochi anni. Dal loro amore però è nata la figlia Cristiana Calone riconosciuta solo nel 1995 da Massimo Ranieri. Franchina è morta il 27 maggio del 2015 all’età di 66 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.



