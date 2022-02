Franca Sebastiani, ex moglie Massimo Ranieri/ “I suoi produttori ci hanno separati”

Franca Sebastiani è stata l’ex moglie di Massimo Ranieri. Un grande amore quello tra il cantante protagonista di Sanremo 2022 e la donna scomparsa nel 2015 all’età di 66 anni per un tumore. Anche Franca, proprio come Massimo, ha lavorato nel mondo della musica come cantante e i due si sono amati a lungo. Dalla loro relazione, infatti, è nata anche una figlia di nome Cristiana Calone che l’istrione della musica italiana ha riconosciuto solo nel 1995. La storia tra Franca e Massimo è terminata a causa di terze persone e nello specifico dei produttori.

Massimo Ranieri, voglia di un figlio/ "E' un sogno, sarei un padre ideale"

Quando si sono conosciuti ed innamorati erano entrambi giovanissimi. Massimo Ranieri era nei primi anni della sua carriera e proprio i produttori l’hanno consigliato a rompere la storia con la donna. “Mi disse “Io non ti abbandonerò mai”, poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina. Nel sentimento l’ho sempre aspettato” ha rivelato l’ex moglie dell’artista durante una delle ultime interviste rilasciate prima di morire.

Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ Riconosciuta dopo anni: "Basta rancore..."

Massimo Ranieri e l’ex moglie Franca “Franchina” Sebastiani

La storia d’amore tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani ha dato alla vita una bellissima bambina di nome Cristiana. La ragazza è stata cresciuta dalla cantante e giornalista e nel 1995 è stata riconosciuta dal padre. La Sebastiani non ha mai avuto sentimenti di rancore o risentimento verso l’ex Massimo Ranieri; anzi in occasione dell’uscita di un libro pubblicato poco prima della sua morte ha dedicato un bellissimo pensiero all’ex amato.

“Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana” – ha scritto la cantante e giornalista scomparsa sette anni fa per un cancro.

Lettera di là del mare, testo significato Massimo Ranieri/ “Riportato a 64 anni fa…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA