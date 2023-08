Franca Sebastiani, ex moglie Massimo Ranieri/ La malattia e l’amore per il cantante: “Ho provato per lui…”

Franca Sebastiani, l’ex moglie di Massimo Ranieri: la “crisi” dopo la nascita della figlia Cristiana?

Franca Sebastiani è stata la moglie di Massimo Ranieri, nonché madre della figlia Cristiana. Proprio dopo la nascita di quest’ultima, tra Franca e Massimo i rapporti si sono complicati. Il cantante infatti aveva deciso di non riconoscere la figlia, salvo poi cambiare idea diversi anni dopo. L’ex compagna, scomparsa pochi anni fa a causa di un tumore, lavorava nel mondo dello spettacolo. Si è sentita felice e sollevata quando l’ex compagno Massimo Ranieri ha deciso di presentare la figlia al grande pubblico, durante una diretta televisiva.

L’ex moglie di Massimo Ranieri, poco prima di morire ha scritto un libro in cui ha parlato anche della sua storia d’amore con il cantante, per il quale ha speso parole al miele. “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto”.

Franca Sebastiani, l’amore per Massimo Ranieri e la figlia Cristiana

“Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene”, ha raccontato Franca Sebastiani, sottolineando appunto la grande gioia provata nel momento in cui l’artista partenopeo ha deciso di condividere con il suo pubblico il legame con Cristiana.

Quest’ultima, cresciuta da mamma Franca, sente tremendamente la sua mancanza e oggi non si nasconde quando c’è da riconoscere i suoi meriti. “E’ stata una donna che, voglio dirlo, non ha mai fatto male a nessuno, che ha conosciuto tutti i pericoli della vita e li ha schivati grazie agli insegnamenti di una madre che ha vissuto per lei”.

