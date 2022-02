Franca Sebastiani, ex moglie Massimo Ranieri/ “Mia figlia una delle gioie più grandi”

Franca Sebastiani è stata l’ex moglie di Massimo Ranieri: dall’incontro al grande amore suggellato dalla nascita di una figlia. La donna, scomparsa all’età di 66 anni nel 2015 a causa di un tumore, è stata la sola donna sposata dall’artista napoletano. Cantante e giornalista, Franca è stata sposata con Massimo Ranieri e dalla loro unione è anche una figlia di nome Cristiana Calone riconosciuta solo nel 1995. Una vicenda che ha sicuramente giocato un ruolo determinante nella loro relazione, ma che non ha mai portato attrito o risentimento da parte della donna verso il suo Massimo. Anzi proprio Franca, nonostante la separazione, non ha mai parlato con parole di risentimento verso l’ex marito sottolineando sempre il suo amore.

Massimo Ranieri/ Perché direttore tecnico porta la fascia tricolore a Sanremo 2022?

“Mi disse “Io non ti abbandonerò mai”, poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina. Nel sentimento l’ho sempre aspettato” ha raccontato l’ex moglie dell’artista durante una delle ultime interviste rilasciate prima di morire. Conosciuta con il nome di Franchina, la Sebastiani ha pubblicato anche un libro in cui ha voluto raccontato la sua storia.

Massimo Ranieri "Lettera al di là del mare? Io a 13 anni"/ "Cercai per mare una vita"

Franca Sebastiani: “Massimo Ranieri? Rivive in me in una forma pura e profonda”

Franca Sebastiani, detta Franchina, poco prima di morire ha pubblicato un libro in cui ha voluto raccontare la sua bellissima storia d’amore con Massimo Ranieri. “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio” – ha scritto la donna – “oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”.

GIANNI MORANDI: “MI SONO COMMOSSO A SANREMO”/ “Io e Ranieri, un derby ancora aperto”

Parole bellissime quelle che la donna ha dedicato al suo Massimo, il suo più grande amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA