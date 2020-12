FRANCA SEBASTIANI, MOGLIE MASSIMO RANIERI/ Nel 2015 la morte a causa di un tumore

Si chiama Franca Sebastiani, la moglie di Massimo Ranieri, cantante e scrittrice originaria di San Casciano dei Bagni (Siena) scomparsa nel 2015 a causa di un tumore. Rispetto ad altre star del mondo della musica, Franca ha sempre vissuto piuttosto in sordina, evitando di esporsi troppo anche e soprattutto nel periodo della sua relazione con Ranieri, e questo è il motivo essenziale per cui di lei si conosce ben poco. Classe 1949, fu scoperta da Franco Migliacci e ottenne contestualmente un contratto discografico con la Arc, etichetta di proprietà della Rca Italiana. Al 1966 risale il suo debutto al Cantagiro con la canzone Per orgoglio, firmata sotto lo pseudonimo di Franchina. Negli anni a seguire prese parte a manifestazioni come il Festival del Belgio, il Festival di Melfi, il Cantaestate e il Girofestival, presentandosi in quest’ultimo caso con il suo vero nome.

Chi è Franca Sebastiani, moglie di Massimo Ranieri

Dopo il successo ottenuto al Girofestival con Sarà, Franca Sebastiani incise per la Drums Posto vuoto, canzone scritta per lei da Tony Del Monaco ed Enrico Polito con cui tornò al Girofestival. Intrapresa l’attività di giornalista e scrittrice, non abbandonò la musica, e – anzi – negli anni Novanta si avvicinò a un nuovo genere, la canzone religiosa. Il 2005 è l’anno della sua partecipazione al Primo Festival internazionale della musica sacra, dieci anni prima della diagnosi di un tumore che se l’è portata via precisamente a maggio del 2015. Con Ranieri ha avuto una figlia, Cristiana, riconosciuta da quest’ultimo a venticinque anni dalla sua nascita.

Gli ultimi anni di vita di Franca Sebastiani

Recentemente, Massimo Ranieri è stato protagonista del nuovo varietà di Rai3 Qui e adesso, uno spazio televisivo tutto incentrato sul mondo della musica e dello spettacolo in generale. Alla moglie, Massimo ha sempre dedicato parole dolci e riconoscenti, visto anche il fatto che con lei ha avuto la sua prima e unica figlia. La sua fine drammatica deve aver senza dubbio colpito Ranieri, anche se difficilmente Massimo si lascia andare al racconto di quel periodo. Di fatto, l’istrione partenopeo ha sempre tenuto molto alla privacy, esigenza comprensibile, dal momento che la vicenda della moglie è stata anche particolarmente dolorosa e – per certi versi – imprevista.



