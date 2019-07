Franca Valeri compie 99 anni/ L’Italia raccontata dalla sua ironia travolgente

«Mi rifiuto di essere una vecchia senza interessi in attesa della morte»: questa frase pronunciata un anno fa ai microfoni del Corriere della Sera riassume alla perfezione il personaggio Franca Valeri, icona dello spettacolo italiano che compie oggi 99 anni. Una vita dedicata al cinema, al teatro e alla scrittura, con l’artista milanese che ha saputo raccontare la società italiana attraverso i suoi personaggi colmi di ironia e di verità: dalla signorina Snob a Cesira la manicure, passando per la sora Cecioni. Tra le più grandi interpreti caratteriste della storia nostrana, Franca Valeri – pseudonimo di Franca Maria Norsa – ha scritto pagine importanti del cinema italiano, prendendo parte da protagonista a capolavori come “Leoni al sole” e “Parigi o cara” del marito Vittorio Caprioli, o ancora “Il vedovo” di Dino Risi. «Nella mia vita ho fatto tutto quello che desideravo», raccontava tempo fa ed è assolutamente vero: ancora oggi, a 99 anni, continua a scrivere libri e sceneggiature per il teatro…

FRANCA VALERI COMPIE OGGI 99 ANNI

Nonostante la battaglia contro la malattia – tremore essenziale, un disturbo del movimento – Franca Valeri continua ad essere più attiva che mai e da poco ha pubblicato il suo ultimo saggio, Il secolo della noia. Ma, come evidenzia Elle, non ha alcuna intenzione di fermarsi: la 99enne milanese è già al lavoro sul prossimo libro. E la sua grande ironia è rimasta intatta: «Ci si sente in pericolo», questa la sua risposta a chi gli chiede come ci si sente ad essere l’ultima rimasta tra i giganti dello spettacolo italiano. Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Premio ‘Anna Magnani’ alla carriera, Franca Valeri sta ricevendo centinaia di messaggi di auguri sui social network: da politici a colleghi, passando per amici e semplici fan, tutti al fianco di uno dei simboli del Novecento del belpaese. Queste le parole del sindaco della sua Milano, Beppe Sala: «Un augurio sincero e di cuore a Franca Valeri. Buon compleanno a una donna eccezionale e un’attrice meravigliosa, orgoglio di tutta Milano!».

