Franca Valeri è morta/ Addio alla geniale e centenaria attrice

Franca Valeri è morta. A pochissimi giorni dal suo 100esimo compleanno, festeggiato lo scorso 31 luglio, ci ha lasciati una delle più grandi attrici e sceneggiatrici dello spettacolo italiano. Se ne è andata in punta di piedi lasciando però un vuoto incolmabile in tutti i noi in un anno ricco di celebrazioni per la sua carriera e vita. Il nome di Franca Valeri ha segnato, come è successo per pochi altri artisti, la storia del nostro paese e dell’arte. Artista a 360° gradi, la Valeri ha saputo farsi apprezzare in tutti gli ambiti in cui ha lavorato: dal teatro al cinema, dalla radio fino alla televisione italiana. Ad annunciarne la scomparsa è stato il sito Dagospia di Roberto D’Agostino che ha anche rivelato che l’allestimento della camera ardente è fissato per domani pomeriggio in teatro a Roma. Il 2020 è stato un anno di grandi festeggiamenti e celebrazioni per la grande attrice che ha ricevuto anche il David di Donatello alla carriera, il primo della sua vita nonostante avesse una carriera di tutto rispetto nel mondo del cinema e avesse lavorato con tutti i più grandi registi: da da Fellini a Monicelli. A distanza di pochissimi giorni dai festeggiamenti per il suo compleanno, 100 anni, Franca Valeri ha sorpreso ancora una volta tutti. La sua scomparsa però lascia tutti con l’amaro in bocca e con la tristezza nel cuore.

Franca Valeri, attrice senza tempo

La carriera di Franca Valeri è stata straordinaria e irripetibile. Non si contano i film, i programmi e le trasmissioni di successo a cui ha partecipato portando in scena delle “maschere” di personaggi legati per sempre al suo nome. Come dimenticare del resto la signorina Snob oppure Cesira la manicure fino alla sora Cecioni. Una cosa però accomuna tutti questi personaggi: la grande passione dell’attrice per la recitazione. Una passione che ha perseguito nonostante l’opposizione del padre, al punto da cambiarsi il cognome da Norsa a Valeri, frequentando teatro di prosa e operistico musicale. Una vita difficile quella della Valeri che con la sua famiglia è riscritta a sopravvivere alle leggi razziali del regime fascista; durante la seconda guerra mondiale, infatti, la Valeri è costretta a rifugiarsi in Svizzera essendo il padre ebreo. “Ancora mi chiedo come sia riuscita a salvarmi” ha dichiarato durante una delle sue ultime interviste. Successivamente l’attrice tenta di entrare all’Accademia di arte drammatica di Roma, ma non viene presa, ma questa bocciatura la spinge a dedicarsi a personaggi comici. Nel 1947 debutta con il personaggio di Lea Lebowitz e poco dopo entra nella compagnia del Teatro dei Gobbi dove incontra Luciano Salce. Il resto è storia: dal cinema con Federico Fellini ai film con Totò e Alberto Sordi. Sul primo in una intervista raccontò: “ci accumunava l’amore per gli animali. Parlavamo sempre di cani. Lui aveva creato un posto per proteggerli. Poi l’ho fatto anch’io: ho un rifugio per cani abbandonati a Trevignano Romano”. Su Alberto Sordi, invece, disse “era meraviglioso. Sembrava svagato ma era molto professionale e dedito al lavoro. Un grande compagna di scena”.



