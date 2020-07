Franca Valeri, “Essere Franca” omaggio per i 100 anni/ Una delle menti più brillanti dal secondo dopoguerra

Stasera, giovedì 30 luglio, va in onda l‘omaggio a Franca Valeri. Il documentario “Essere Franca” si può intendere ed interpretare come un inno alla carriera e alla vita della famosa attrice e sceneggiatrice italiana. Domani, venerdì 31 luglio, è una data importante per Franca Valeri, che compirà cent’anni. Cent’anni di emozioni ed esperienze appassionati, sia in campo teatrale che in quello cinematografico. Super appassionata di opera lirica, nel corso della sua carriera la Valeri ha svolto anche regia operistica. Stiamo parlando di un vero e proprio simbolo della cultura italiana. Ironica e acuta, attenta osservatrice della realtà. Franca Valeri ha mescolato talenti artistici ed una certa capacità di reinventarsi brillantemente, indossando i panni di personaggio tv, di regista, di autrice e conduttrice radio, ma anche di autrice. La classe 1920 è considerata a tutti gli effetti una delle artiste più eclettiche di questo tempo.

Franca Valeri, una delle menti più brillanti dal secondo dopoguerra ad oggi

L’omaggio a Franca Valeri approda sulle reti Rai, con una programmazione ad hoc per rivivere le fasi salienti della carriera dell’attrice e sceneggiatrice teatrale e cinematografica. La “Signorina Snob” della tv italiana torna sulla tv pubblica con “Essere Franca”, lo speciale in onda questa sera, Giovedì 30 luglio alle 23.40 su Rai1, di Pino Strabioli e Fabio Masi. Non semplice il compito di sintetizzare la sua opera immensa in un semplice ritratto. Ecco perché lo speciale si limiterà a ripercorrere solo alcune delle tappe più importanti della sua carriera. Tante le opere da raccontare, ricordare e menzionare. Dalla serie televisiva del 1979 “Le donne balorde” agli atti unici di “La cosiddetta fidanzata” e “La cocca rapita”. Nel giorno in cui Franca Valeri compie 100 anni, reti radiofoniche e televisive le dedicano ampio spazio. Così su Rai Movie c’è spazio per il film “Un eroe dei nostri tempi”, la pellicola diretta da Mario Monicelli con Alberto Sordi e appunto Franca Valeri. Variegata, immensa e ricca di sfumature: la vita e la carriera di Franca Valeri questa sera nel documentario a lei dedicato su Raiuno.



