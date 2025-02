France – è la commedia drammatica del 2021 in programma sabato 15 febbraio 2025 alle 20.35 su Rai3. La pellicola è distribuita da Academy Pictures Two e prodotta da 3B Productions, Red Balloon Film, Tea Time Film & Ascent Film con il contributo di Rai Cinema, Scope Pictures, in coproduzione con Arte France Cinéma Bayerischer Rundfunk, con il contributo di MIC. La regia è di Bruno Dumont, di recente ha diretto – L’Impero – e – Jan of Arc -.

Nel 2017 gli sono state conferite due nomination ai Cèsar come migliore regista e migliore sceneggiatura originale per – Ma Loute -. La protagonista del film France è la francese Lèa Seydoux , che per questo film ha ricevuto una nomination al Cèsar come migliore attrice.

I recenti film che ha interpretato sono – Dune Parte II – e – The Second Act -. Il cast si completa con la partecipazione di Juliane Köhler , Emanuele Arioli, Benjamin Biolay e Marco Bettini.

FRANCE: LA TRAMA DEL FILM IN ONDA SU RAI 3 France – segue la vita dell’acclamata giornalista televisiva Frances de Meurs (Léa Seydoux), una donna bella, ma cinica che dirige la sua famiglia come se fosse una troupe televisiva. Ha una carriera straordinaria, piena di successo e di riconoscimenti, ma lo stesso non si può dire per la sua vita privata dove la sua vita personale è travagliata e piena di insicurezze e incertezze. In pubblico è conosciuta per i suoi commenti feroci al vetriolo e la sua natura avventurosa. Cena con delitto Knives out, film in onda stasera su Rai 2/ Un giallo da Oscar (15 febbraio 2025) Frances è molto imitata nel suo lavoro, si distingue nella sua professione ed è ammirata in tutta la Francia. È una figura chiave nelle discussioni politiche e un’intrepida reporter nelle zone di conflitto dove si è sempre distinta per il suo coraggio e la curiosità di conoscere la verità. Questo modo di fare informazione le fanno ottenere un successo incrollabile. Tuttavia, la sua vita a un certo punto fa una sterzata, un incidente stradale gli cambia completamente la vita. Con la sua automobile investe un bikers e tutto ad un tratto si trasforma in un incubo per la giornalista. Scarface, Rete 4/ Trama e cast del cult di Brian De Palma con Al Pacino, oggi 15 febbraio 2025

L’incidente mette in moto una catena di eventi che blocca la sua traiettoria ascendente e porta a numerosi disastri professionali e personali. Frances conosce la famiglia del ragazzo, decide di aiutarlo, visto che l’incidente non gli permette di tornare al lavoro.

Questa storia la manda in crisi e quello che ne deriva la costringe ad affrontare la sua situazione, portandola alla perdita del sostegno pubblico e, infine, alla sua rovina. Lascia il lavoro, si fa ricoverare in una clinica Svizzera, trova un’amante e se ne innamora. In realtà Charles è un giornalista che vuole guadagnarsi la sua fiducia per fare un servizio sulla sua vita.

Quando France se ne accorge lo respinge. Torna al lavoro, ma inavvertitamente la sua collega manda in onda un servizio dove sisente in sottofondo uno scambio di parere con Frances. La situazione precipita ulteriormente quando alla donna muoiono marito e figlio in un incidente stradale. La donna cade in depressione, ma poi si accorge che la sua ancora di salvezza è Charles, lìunico chel’ama veramente.