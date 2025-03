Francesca a rischio eliminazione ad Amici 24: finisce al ballottaggio ed il web esplode

È la ballerina di Deborah Lettieri, Francesca Bosco a rischiare l’eliminazione al Serale di Amici 24. La seconda manche della puntata vede contrapporsi la squadra degli Zerbi-Cele contro i PettiLetti ed a vincere, per la seconda volta di seguito, è la squadra degli Zerbi-Cele. In sfida vanno Trigno, Raffaella e Francesca ed, a sorpresa, Maria De Filippi tra il boato di stupore a rischiare l’eliminazione è Francesca Bosco. Tuttavia il web si mostra diviso tra sostenitori detrattori.

Secondo molti utenti del web però Francesca Bosco non meritava affatto di finire a rischio eliminazione al Serale di Amici 24 per vari motivi. Innanzitutto perché con coraggio e determinazione ha accettato il guanto di sfida di Alessandra Celentano che l’ha messa in sfida contro Chiara, ballerina di danza classica, l’esibizione alla sbarra non era nelle sue corde e eppure se l’è cavata alla grande incassando anche i complimenti di Elena D’Amario. Inoltre secondo molti meritavano di andare al ballottaggio TrigNO e Raffaella prima di lei.

Francesca Bosco è finita a rischio eliminazione nel Serale di Amici 24 e ciò non piaciuto sui social. Su X, infatti, si legge: “Francesca al ballottaggio al posto di Raffaella siamo proprio fuori da tutte le grazie di Dio” “Io sono incazza*a nera perché stanno trattando Francesca come l’ultima delle ballerine, la più scarsa ma avete visto che esibizione che ha fatto? Movimento, carisma, linee, apertura. Signori…se è scarsa lei” “Francesca al ballottaggio al posto di Raffaella e TrigNO siamo proprio fuori, meglio che non parlo.” Non mancano, tuttavia, commenti che sostengono che la ballerina meriti di uscire anche se, in realtà, sono molto pochi. Chi sarà l’eliminato tra Francesca e Vybes?