Francesca Achille Lauro e Boss Doms/ Per una coppia che resiste una che finisce…

Francesca è la donna che ha conquistato il cuore di Achille Lauro. Di Francesca, la donna che è accanto ad Achille Lauro che, dopo il successo ottenuto con la canzone “Me ne frego” ha scritto il libro “16 marzo – L’ultima notte” si sa davvero pochissimo. Lauro De Marinis, vero nome di Achille Lauro, sarebbe fidanzato da anni con Francesca di cui, però, non si conosce altro se non il nome. Della coppia, infatti, ci sono solo scatti rubati. Sfrontato sul palco, ma riservato nella vita privata, Achille Lauro sta riuscendo a proteggere la sua vita privata. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”, ha dichiarato Achille in un’intervista rilasciata a Domenica In.

Achille Lauro e il rapporto con Boss Doms: “è il momento di percorrere un altro percorso”

Boss Doms è una delle persone più importanti della vita di Achille Lauro. I due hanno scritto insieme pagine importanti della carriera artistica di Achille Lauro, ma dopo il successo ottenuto a Sanremo 2020, Boss Doms ha deciso di percorrere una strada diversa cominciando il suo percorso solitario. “Quando ho iniziato la carriera insieme ad Achille, avevo promesso che con lui avrei percorso un pezzo di strada, mettendo in pausa tutti i miei progetti – afferma il produttore-. Abbiamo iniziato in uno scantinato per arrivare poi a Sanremo fino al Circo Massimo. Ho fatto fede a quella promessa. Ora è giunto il momento di intraprendere il mio percorso”, ha dichiarato all’AdnKronos il produttore. Una scelta che Achille ha accettato e compreso. Se il sodalizio professionale, dunque, è giunto al termine, l’amicizia continua.





