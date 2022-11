Francesca Alotta, aborto spontaneo dopo tradimento marito/ “Io incinta, lui tradiva”

Francesca Alotta, drammi e scoperte terribili: il tradimento dell’ex marito e l’aborto spontaneo

Forse non tutti sanno che il passato sentimentale di Francesca Alotta è stato piuttosto travagliato e sofferto. La cantante che vinse nel 1992 al Festival di Sanremo con il brano “Non amarmi” assieme ad Aleandro Baldi ha infatti dovuto fare i conti con drammi inaspettati. A cominciare dall’aborto spontaneo scaturito forse dalla scoperta del tradimento del marito. Uno choc permanente, che ha cambiato definitivamente le prospettive di Francesca Alotta, che da quel momento non ha più potuto avere figli.

“Ero innamorata persa. Io aspettavo un bambino, l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Sì, mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta da sola in ospedale quando ho perso il bambino. Sono stati momenti difficili“, ha ammesso la cantante palermitana nell’intervista riportata da Fanpage.

“Non ho avuto il coraggio di chiudere subito perché ero molto innamorata, ma poi l’ho lasciato. Noi donne speriamo che le persone cambino, invece bisogna amare una persona per quello che è. Ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. Per me era una cosa dura perché io sono nata mamma, con l’istinto materno. Il mio percorso è stato capire che posso essere mamma di più bambini”, ha continuato Francesca Alotta, che lungo il percorso della vita ha poi vissuto esperienze ancor più devastanti.

L’ultima storia d’amore, infatti, si è chiusa nel peggiore dei modi, con la cantante vittima di stalking da parte dell’ex: “Veniva incappucciato sotto il palco ai miei concerti. Una volta mi è entrato in casa, non era facile denunciare perché non c’erano le leggi di oggi. Era un pazzo. Un periodo difficile, ma l’ho superato”.











