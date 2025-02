Di origini palermitane ed ex vincitrice sanremese, Francesca Alotta è la famosa figlia di Filippo Alotta, anche lui artista musicale. La donna ha partecipato a Tale e quale show nel 2021 ma nel corso degli anni ha fatto molto parlare di sè per alcuni avvenimenti dolorosi che l’hanno colpita all’improvviso. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto sulla sua vita. Nata nel 1968 a Palermo, Francesca Alotta ha perso suo padre ancora giovane. Filippo Alotta aveva solo 62 anni nel 2003 e ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica.

A soli 20 anni inizia a lavorare come corista per grandi artisti italiani, mentre alla fine degli anni ’80 entra nel cast di Domenica in con “Le Compilations“, un gruppo femminile che poi lascerà nel 1992 per intraprendere una carriera come solista. A quel punto partecipa al Festival di Sanremo ed esplode il successo con la canzone “Non amarmi” insieme a Aleandro Baldi. Il brano diventa una hit e il nome di Francesca Alotta si fa sempre più importante nel panorama televisivo italiano. Torna all’Ariston nel 1993 e si classifica decima con “Un anno di noi“, mentre a Domenica In diventa ospite fissa con la collega Fiordaliso.

Francesca Alotta, il tumore all’utero nel 2020: “Mi è crollato il mondo addosso”

Per quanto riguarda la vita privata di Francesca Alotta, c’è davvero tanto da dire. Lei, che di recente è stata a Ora o mai più, ha cercato nel corso del tempo di non confidarsi troppo durante le interviste, ma purtroppo alcuni avvenimenti molto dolorosi l’hanno colpita nel profondo. Uno tra questi l’aborto arrivato all’improvviso per via di una notizia terribile. Francesca Alotta era incinta e ha scoperto in quel periodo un tradimento da parte del compagno. A causa della notizia scioccante e dell’enorme sofferenza, la cantante ha perso il bambino: “Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e poi ho deciso di lasciare mio marito”.

Nel corso degli anni, Francesca Alotta ha poi cercato di rifarsi una vita ma ad un certo punto è incappata in uno stalker che la perseguitava anche ai concerti dopo che lei aveva chiuso la storia. La cantante ha spiegato che è stato molto difficile denunciare, ma tutto si è concluso nel migliore dei modi. Inizia poi una nuova battaglia per Francesca Alotta, che si è ritrovata a combattere contro un tumore all’utero nel 2020: “Mi è crollato il mondo addosso. Sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia”, dopo questa esperienza, la cantante ha dichiarato di esserne uscita migliore: “Ho imparato a volermi bene e ad apprezzare appieno le piccole e grandi gioie di ogni giorno”.