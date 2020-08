Francesca Alotta/ Cosa canterà nella finale di Ora o mai più?

Altri due brani da interpretare per Francesca Alotta, giunta ormai alla finale di Ora o mai più. Nella prima manche, la concorrente intonerà Io camminerò, un brano che il coach Fausto Leali ha pubblicato nel ’76, all’interno del disco omonimo. Il testo è invece di Umberto Tozzi, che ha deciso di inserirlo nel suo primo disco, Donna amante mia. Ancora una volta la Alotta riuscirà a stupire la giuria: il singolo le permetterà di ottenere 54 punti e un quarto posto, a pari merito con Marco Armani. “Leali la canta da Dio, lei è stata al passo”, dirà la Berti sfoderando un 8. “La canzone l’ho sempre amata e loro questa sera hanno dato prova di grande vocalità”, aggiungerà invece Michele Zarrillo con il suo 9. Patty Pravo invece farà notare alla concorrente una leggera stonatura nella fase finale del brano, motivo per cui deciderà di darle solo un 6. 8 anche da parte di Red Canzian e un 7 da parte di Marcella Bella, mentre un 9 anche da Marco Masini. Nella seconda manche, la concorrente interpreterà invece il suo inedito Ti dirò e non riuscirà a mantenere il primato. I giudici infatti le concederanno solo 45 punti, con diverse sufficienze e soli tre 7. Clicca qui per guardare il video di Francesca Alotta.

Francesca Alotta, così nella terza puntata

Francesca Alotta continua a stupire i giudici di Ora o mai più, soprattutto per quanto accaduto nella terza puntata del talent show. Dopo essere entrata in sordina nel secondo appuntamento, la concorrente è riuscita a guadagnare terreno e a posizionarsi al secondo posto della classifica della serata. Un pari merito condiviso con Lisa e realizzato grazie alla sua versione di Ti lascerò con il coach Fausto Leali. Il percorso della Alotta è forse più in salita rispetto a quello degli altri concorrenti, ma dimostra di avere stoffa da vendere. La sua versione di E poi, interpretata nella seconda manche, ha convinto alla fine alla giuria ad assegnarle un punteggio totale di 52 punti. Il voto più alto è stato il 9 assegnato da Loredana Bertè, che si è complimentata per la performance della Alotta. Soprattutto perchè messa a confronto con Leali, dalla voce più che potente.

