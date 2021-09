Francesca Alotta è Emma Marrone/ Un debutto a Tale e quale show dal sapor di rinascita

Francesca Alotta è Emma Marrone a Tale e Quale Show 2021

Francesca Alotta è Emma Marrone in Tale e Quale Show 2021. Lei è sicuramente una delle poche concorrenti di questa edizione che la cantante l’ha fatta per davvero e sicuramente si può permettere il lusso di interpretare una voce graffiante e intensa come quella di Emma Marrone. La pupilla di Maria de Filippi, proprio come la Alotta, ha dovuto affrontare la sua battaglia contro il tumore per ben due volte, e questo permette loro di essere ancora più vicine e non solo nella musica ma anche nella voglia di rinascita.

Questo è quello che sarà per Francesca Alotta questa sera a Tale e quale show 2021, una vera e propria rinascita che, in questo caso, passerà dalla musica. Riuscirà dopo questi anni difficili a rimettersi in carreggiata e portare a casa il successo e la svolta nella sua carriera? La risposta arriverà solo questa sera sul palco dello show di Rai1 ma i fan saranno comunque lieti di vederla.

Un debutto dal sapor di rinascita per Francesca Alotta dopo tanto dolore

Francesca Alotta, infatti, è per tutti ancora quella timida ragazza dall’ugola d’oro che accompagnò sul palco del Festival di Sanremo Aleandro Baldi (era il 1992) sulle note di Non Amarmi. Da allora sono passati ormai trent’anni e la Alotta in questo periodo ha messo insieme una serie di bocconi amari da mandare giù a cominciare dalla perdita del suo bambino per via del marito che la tradiva all’addio a quest’ultimo e poi al padre, morto per un male incurabile, lo stesso che ha sfiorato la sua vita e che l’ha costretta a cure davvero sfiancanti. Adesso Francesca Alotta è Emma e questa sera, proprio nei panni della salentina, riproverà a rinascere anche nella musica.

