Francesca Alotta e il tumore maligno all’utero / “Avevo dei disturbi ma non capivo”

Forse non tutti sanno che Francesca Alotta, in passato, ha dovuto fare i conti con scoperte sconvolgenti e gravi problemi di salute. Nello specifico parliamo del tumore maligno all’utero che le era stata diagnostico dopo una serie di controlli approfonditi, a cui la cantante era arrivata grazie all’aiuto del suo nuovo ginecologo. “Avevo dei disturbi intimi ma il mio ginecologo non aveva capita cosa potesse essere”, ha raccontato a proposito della malattia, Francesca Alotta, sulle pagine del magazine Di Più.

“Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso”, il suo racconto. La lotta al tumore, inevitabilmente, ha rappresentato uno dei momenti più duri e drammatici della sua intera esistenza, lasciando segni indelebili.

Francesca Alotta e il tumore: “era molto esteso, mi hanno operato d’urgenza”

Ripercorrere certe tappe non è mai facile, figuriamoci viverle. La lotta alla malattia ha segnato per sempre la vita di Francesca Alotta, la cui situazione era talmente delicata da richiedere un’operazione urgente. “Mi è crollato il mondo addosso“; ha ammesso la cantante a proposito del tumore. “Sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto”. Oggi Francesca è tornata a vedere la luce, ma la malattia ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, tra dolori, ansie e paure che non potrà mai dimenticare del tutto.

