Francesca Alotta e la malattia “ho il cancro all’utero”/ “Ora sono più forte”

Francesca Alotta racconta la malattia contro la quale ha combattuto e in che modo l’ha resa più forte e attaccata alla vita. “Il mio ginecologo non aveva capito che io avessi questa malattia – inizia a raccontare ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane – La figlia di un altro signore, che era nella stessa stanza con mio padre quando purtroppo è scomparso, è stata lei a dirmi ‘vai, corri, perché è con questi sintomi che mia cognata è morta l’anno scorso’. Lei mi ha salvato la vita tramite mio padre”.

A quel punto Francesca Alotta confessa che “io non sapevo, sono andata da un altro medico, mi ha fatto un’ecografia e mia ha detto ‘signora mia, speriamo di essere ancora in tempo’”. E così la terribile scoperta della sua malattia: “mi hanno diagnosticato un cancro all’utero”. L’artista ammette che “lì per lì sono stata malissimo” in quanto “è stato davvero dura aspettare tre mesi per avere l’intervento, e poi le venticinque sedute di radioterapia”. A oggi, Francesca Alotta definisce un “angelo” l’amato padre che le ha permesso di scoprire appena in tempo la malattia e dunque salvare la vita, ma nel corso di questo tempo spiega che “ho avuto anche altri angeli che sono state mie ammiratrici, sono rimaste con me ogni giorno e poi sono diventate amiche e sorelle”.

Francesca Alotta, il racconto della malattia: “ho capito la preziosità di ogni istante”

Francesca Alotta ha svelato a Storie Italiane la malattia che le è stata diagnosticata, un cancro all’utero, e che cosa le ha insegnato questa esperienza. “Io devo ringraziare questa malattia perché mi ha dato la forza di diventare ancora più forte – racconta alla conduttrice Eleonora Daniele – e ritrovare e capire la preziosità di ogni istante”. A oggi, infatti, “ogni giorno mi sveglio e ringrazio di avere un nuovo giorno da condividere con le persone che amo e con i miei animali”. Una rinascita che si mostra non solo dalle sue parole ma anche dal look rinnovato e dalla voce con cui racconta la malattia che ha sconfitto.

Francesca Alotta ha parlato della sua malattia, un cancro all’utero che l’ha resa più forte e più grata, ma in diretta si concede anche qualche gossip, in particolare sul lato sentimentale: “qualcosa bolle in pentola – rivela – ci stiamo lavorando”











