Francesca Alotta ha un marito o un compagno? La verità sulla cantante

La nota cantante siciliana Francesca Alotta ha vissuto una carriera e una vita davvero ricca di saliscendi e colpi di scena, sia nella professione che per quanto riguarda la vita privata. L’artista, qualche anno fa si è lasciata andare su alcuni temi particolarmente intimi, raccontando la sua vita e alcuni passaggi che l’hanno inevitabilmente segnata, come la perdita del figlio e la morte del papà, avvenuta in maniera prematura: “Nel ‘98 c’è stato il matrimonio, nel ’99 ho perso il bambino, nel 2000 il divorzio. E da lì è stata un’escalation continua. Nel 2003 papà a soli 62 anni è scomparso. Se ne è andato in un mese e mezzo, per me è stato il dolore più grande della vita” ha confessato la cantante in una vecchia intervista concessa a Vieni da me da Caterina Balivo.

Francesca Alotta ha raccontato poi un’altra disavventura vissuta in passato, quando da fidanzata entrò a far parte del programma Music farm, al termine del quale scoprì di essere stata tradita dal compagno dell’epoca: “Avevamo anche il conto insieme in banca, ho scoperto che non c’era più niente” ha confessato con grande rammarico.

Francesca Alotta e le storie d’amore: “Spero che sia per tutta la vita”

Nonostante le varie fregature prese in amore nel corso della vita, quando si parla di sentimenti, Francesca Alotta sa benissimo quali siano i suoi ideali e non intende cambiarli per niente al mondo. La cantante ha raccontato in una intervista concessa a Caterina Balivo: “Non sono quel tipo di persona che ama le storie mordi e fuggi, quando mi lego a qualcuno spero sempre che sia per tutta la vita” le parole dell’artista.

Attualmente non è dato sapersi se il cuore di Francesca Alotta sia tornato a battere per qualcuno, quello che è certo è che quando capiterà l’artista vorrà legarsi in maniera indissolubile e possibilmente ricambiata.

