Francesca Alotta “Ho lottato contro il cancro”/ “In passato un aborto e mio padre..”

Francesca Alotta è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2021 ma in molti si chiedono cosa le sia successo in questo anni e, soprattutto, dopo il successo ottenuto sul palco di Sanremo al fianco di Aleandro Baldi con la loro Non amarmi. A svelare l’arcano proprio nei mesi scorsi è stata la stessa cantante che ha parlato di anni difficili fatti di tradimenti, di stalking ma anche di un dolore terribile come quello di un aborto e della perdita del suo amato padre. In particolare, proprio lei, lo scorso anno, ospite in tv ha confermato di aver perso il bambino che aspettava in grembo dopo aver scoperto che il suo compagno, di cui era molto innamorata, la tradiva in realtà. All’epoca perse il suo bambino e non solo scoprì che forse non ne avrebbe mai più avuti ma dovette trovare la forza di rialzarsi da sola e lasciare quell’uomo con il quale rimase ancora per un po’ dopo l’amara scoperta.

L’aborto e la morte del padre Filippo Alotta

In tempi recenti, a sconvolgere la vita di Francesca Alotta, ci hanno pensato altri due terribili eventi ovvero la morte del padre Filippo Alotta e la sua lotta contro il cancro. Per la morte del padre lei soffre ancora e combatte per far diventare legale l’eutanasia. Suo padre è morto nel 2003 in seguito ad una terribile malattia e lei stessa sui social ha spiegato che alla fine, dopo tanto dolore, avrebbe voluto morire con dignità ma che non gli è stato permesso e per questo oggi lei si batte con forza affinché altri possano ottenere quello che desiderano negli ultimi istanti della propria vita. Anche Francesca Alotta ha visto la morte in faccia, anche lei per un tumore. A Vieni da Me ha raccontato di dover affrontare la radioterapia con accanto le sue amiche ma nessuna rivelazione in più. Adesso tutto sembra si sia risolto e la Alotta è pronta a prendere in mano le redini della sua vita e carriera.

