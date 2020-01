Francesca Alotta, I Soliti Ignoti / Video, commossa: “Ho passato un brutto periodo”

Francesca Alotta è stata ospite di Amadeus nella sua trasmissione I Soliti Ignoti. La cantante è stata una degli ignoti del gioco di questa sera. Sullo schermo una foto di quando partecipò al Festival di Sanremo del 1993 con il brano Un anno di noi, dopo la vincita del 1992 nella categoria Nuove Proposte con Non Amarmi: “È una canzone che ha avuto successo in tutto il mondo, rifatta anche da Jennifer Lopez”. Di recente ha partecipato al programma di Rai 1, Ora o Mai Più, che ha visto come protagonisti alcuni cantanti che non sono riusciti a sfondare nel mondo del mercato musicale italiano e sono spariti dalla circolazione. Alotta al collo indossava una collana fatta di cornetti rossi: “Ho passato un brutto periodo”, spiega, “Quindi mi sono detta: aspetta un attimo”. Amadeus la prende sullo scherzo, poi le dice “Ti auguro tanta fortuna”. La cantante si presenta come tutti gli ignoti e rivela che di recente ha intrapreso l’attività di produzione di olio, come si vede nel video della puntata al minuto 21.05.

Francesca Alotta commossa ai Soliti Ignoti cantando Non Amarmi

Amadeus ha ospitato nel suo programma I Soliti Ignoti una delle cantanti più amate degli anni 90, Francesca Alotta. Dopo il successo avuto con la sua Non Amarmi, però, la Alotta ha vissuto un periodo buio, fatto di insuccessi e porte chiuse. Ultimamente è ritornata in TV e nell’ultima puntata de I Soliti Ignoti ha rivelato di essersi data alla coltivazione di ulivo per la produzione di olio e ha svelato alla concorrente di essere stata una calciatrice di serie C prima di intraprendere la strada della musica: “Non si direbbe, ero ala destra”. Ha smesso poi per diversi motivi: conservatorio, scuola e tanta sofferenza per i calci ricevuti durante le partite. Prima di andare via, la Alotta canta la sua Non Amarmi. La cantante, molto emozionata, chiede ad Amadeus di stare accanto a lei. Durante l’esibizione il pubblico canta insieme a lei provocando una forte emozione nella cantante che si emoziona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA