La puntata odierna de La Volta Buona, dedicata al mondo dei matrimoni – al netto anche dei divorzi – ha lasciato spazio ad un toccante racconto di Francesca Alotta. Molti ricorderanno la sua splendida voce, il picco del successo grazie a Sanremo; ma nella vita privata sono stati numerosi gli ostacoli, i momenti di sofferenza, soprattutto per colpa di storie d’amore particolarmente sfortunate ma anche per il calvario della malattia. Tutto parte dal primo matrimonio di quasi trent’anni fa: “Con lui ho perso anche un bambino, avevo dei problemi; nella vita bisogna capire che tutto ha un senso, anche il percorso di sofferenza e di delusioni. Mi aveva tradito, come l’ho scoperto? Una donna lo sente, la persona in questione la conoscevo anche”.

Francesca Alotta ha un marito? "In passato vissuto un amore tossico"/ "Sono stata tradita"

Non proprio placida anche l’ultima storia d’amore di Francesca Alotta ma con un epilogo a sorpresa: “L’ultimo ex compagno, una storia che è durata dieci anni, anche lui mi ha tradito; ma oggi siamo migliori amici. L’ho scoperto proprio nel periodo della malattia, è stato un brutto momento”. La cantante – sempre a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “Mi sono avvicinata molto alla fede e ho imparato a perdonare, ora siamo migliori amici e l’ho anche salvato da un infarto. Il perdono non fa bene agli altri, ma a se stessi; ora sto bene”.

Francesca Alotta, chi è? Malattia e aborto dopo tradimento del marito: "Operata d'urgenza"/ "Amore tossico"

Francesca Alotta a La Volta Buona: “Spero di innamorarmi di nuovo…”

Ma non è tutto, prima di quest’ultima storia d’amore c’è stata un’altra sventura sentimentale per Francesca Alotta; è stata Caterina Balivo a ricordarlo: “Un tuo ex compagno, quando eri a Music Farm, ti rubò tutti i soldi…”. La cantante ha dunque spiegato: “Stavamo insieme da 4 anni, ho praticamente dovuto ricominciare un’altra volta daccapo. Però ripeto, la vita è fatta anche di questo; oggi sono una roccia grazie a tutte le esperienze negative, anche per la malattia”. Francesca Alotta non ha però perso fiducia nell’amore, anzi: “Oggi sto bene ma vorrei innamorarmi di nuovo, sono 5 anni che sono single”.