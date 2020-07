Francesca Alotta/ “Vengo da un periodo duro, l’ho superato, indossate le mascherine”

La cantante palermitana Francesca Alotta è stata stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, “C’è Tempo Per…”. “Sono qui in una terra splendida, nella Sabina, vicino a Roma – esordisce l’artista famosa in particolare per il suo brano “Non Amarmi” con Aleandro Baldi – immersa nella natura assieme ai miei cagnolini trovatelli. Odio l’abbandono – dice a riguardo – è terribile, non so come si possa fare”. Si parla di musica nel programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, e i conduttori chiedono quindi all’Alotta cosa sia per lei la musica: “Per me è vita, mio padre era tenore, mia sorella è soprano, mio fratello è tenore anche lui, anche mia nipote canta, è stata una cosa naturale, ho cominciato a fare concerti a 9 anni, non potrei pensare di vivere senza la musica e ora ci sta davvero mancando. Nel lockdown – ha aggiunto – ci ha dato la forza di andare avanti, ma ora ci stanno un po’ dimenticando. Vedo a volte assembramenti pazzeschi e di conseguenza si potrebbero fare concerti con le regole opportune. Bisogna mettere le mascherine – aggiunge – per il rispetto degli altri e non sopporto chi ci dice, fra i non medici, di non metterle”.

FRANCESCA ALOTTA, NUOVO DISCO E NUOVO FORMAT VIDEO SU YOUTUBE

Viene quindi chiesto all’Alotta un commento su “Fai Rumore”, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020 di Diodato: “Mi piace moltissimo – racconta – mi piace la sua canzone e il suo testo, trovo che sia davvero attuale il tema della non comunicazione fra le persone”. Ma con Aleandro Baldi si sente ancora la cantante palermitana? “Si ci sentiamo – risponde lei – dovevamo fare diversi concerti all’estero ma purtroppo il lockdown… io ho dovuto affrontare un periodo molto difficile della mia vita, sono 10 mesi che ho annullato date, ma grazie al cielo l’ho superato, c’è sempre tempo di prendersi in mano la propria vita. Adesso . Aggiunge – sto organizzando un nuovo format video sul mio canale Youtube, e sto facendo cose nuove, promuovo il Made in Italy in tutto il mondo, non siamo solo pizza e pasta ma anche intelligenza e cultura”. Conclusione sul suo ultimo lavoro: “Il mio ultimo disco Anima Mediterranea è tutto in acustico, con grandi musicisti, e due versioni di ‘Non amarmi’”.



