Francesca Alotta/ Video, “ho perso un bambino, ora sfido il cancro” (Ora o mai più)

Francesca Alotta è pronta a tornare nella nuova puntata di “Ora o mai più“, il talent show condotto da Amadeus e trasmesso in replica domenica 26 luglio 2020 su Raiuno. Ogni settimana i concorrenti, alla ricerca di una seconda chance nel mondo della musica, si sfidano proponendo sul palcoscenico due brani diversi condividendo il palcoscenico con i loro coach-maestri. Alla cantante di “Non è amarmi” è toccato Fausto Leali con cui la settimana scorsa ha interpretato un’emozionante versione di “Mi manchi” conquistando il plauso degli altri maestri Patty Pravo, Red Canzian, Marco Masini, Loredana Bertè, Marcella Bella, Michele Zarrillo e Orietta Berti. Una sfida avvincente che ha visto l’Alotta sfidarsi con amici e colleghi del calibro di Massimo di Cataldo, Lisa, Jalisse, Alessandro Canino. Stefano Sani, Valeria Rossi e Marco Armani. La cantante, vincitrice di Sanremo 1992 con la bellissima “Non amarmi” cantata in coppia con Aleandro Baldi, ha dimostrato ancora una volta il suo grandissimo talento di interprete piazzandosi molto bene nella classifica finale. Una carriera partita col botto quella dell’Alotta, ma che ha avuto una battuta d’arresto proprio nell’anno della sua vittoria a Sanremo.

Francesca Alotta: da “Non amarmi” alla battaglia contro il tumore

Proprio nel 1992, infatti, Francesca Alotta ha vissuto un momento molto difficile della sua vita privata come ha rivelato a Caterina Balivo a Vieni da Me: “ero innamorata persa, però, purtroppo non sempre si può avere tutto quello che desideri io aspettavo un bambino e l’ho perso perchè avevo scoperto che aveva un’altra situazione. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e dopo ho deciso di lasciare mio marito”. La morte del figlio ha sicuramente sconvolto la sua vita, visto che poco dopo ha scoperto che avrebbe avuto non poche difficoltà ad avere dei figli. Non solo, la cantante è stata anche vittima di stalking e di un raggiro economico da parte di un suo ex mentre si trovava all’interno di “Music Farm”, il reality di Rai2. A raccontarlo è stata sempre l’Alotta che ha dichiarato: “quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”. Sul finale dell’intervista la notizia choc che non t’aspetti: Francesca Alotta ha confessato di essere malata di cancro: “è l’ennesima battaglia, quando stai rischiando la tua vita ti rendi conto di quanto essa sia preziosa. Ho capito che devo vivere nel modo giusto ogni attimo della mia vita”. Forza Francesca!





© RIPRODUZIONE RISERVATA