Francesca Amadori, processo per licenziamento/ “Ridatemi mio lavoro”, chiesti 2,3 mln

Il processo sul licenziamento di Francesca Amadori da parte dell’omonima azienda, di proprietà del padre Flavio e dallo zio Denis, inizierà il prossimo 13 dicembre. A gennaio scorso, come ricostruisce Repubblica, la nipote dello storico fondatore Francesco, che ricopriva il ruolo di responsabile della comunicazione, è stata allontanata per “assenze ingiustificate” dal posto di lavoro.

La donna, tuttavia, ritiene che il provvedimento non sia stato legittimo. Il suo entourage di legali è pronto a ricostruire il processo tramite cui sarebbe stata demansionata, quando il suo settore è finito sotto la direzione del marketing strategico, e successivamente vittima di discriminazioni interne, anche da parte del padre Flavio stesso, in quanto donna. È per questo motivo che chiede un risarcimento di 2,3 milioni di euro ed il reintegro nelle sue funzioni originarie. Inoltre, ha presentato un esposto al Garante della privacy per le interviste rilasciate dall’azienda nei giorni successivi alla rottura.

Francesca Amadori, processo per licenziamento: l’azienda si oppone

L’azienda, da parte sua, non intende stare a guardare nel corso del processo per il licenziamento di Francesca Amadori. In queste settimane ha negato ufficialmente qualsiasi forma di discriminazione interna e ha avviato una causa civile parallela per chiedere danni da immagine pari a non meno di 1,5 milioni di euro. I vertici hanno sempre confermato la versione secondo cui l’allontanamento sarebbe stato dovuto ad “assenza ingiustificate” e ritengono diffamatorie le accuse avanzate dalla ex responsabile della comunicazione.

“Appare evidente che l’inconsistente richiesta dei danni d’immagine da parte dell’azienda sembra un’azione creata ad arte per cercare di spostare l’attenzione mediatica dal vero problema che ha ad oggetto il licenziamento di Francesca Amadori, che riguarda principalmente la denuncia relativa al mancato riconoscimento del ruolo aziendale e la contestata discriminazione di genere”, ha commentato l’avvocato Domenico Tabasco, che assiste la donna. “Tant’è che la consigliera delle pari opportunità della Regione Emilia-Romagna è intervenuta a supporto della mia assistita nel processo, cosa non da poco”.











