Francesca Antonini, chi è la moglie di Giorgio Tirabassi: insieme da oltre 30 anni, ha superato un periodo di profonda crisi prima del matrimonio nel 2012

Tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo, c’è anche Giorgio Tirabassi. L’attore e storico volto di Distretto di Polizia è pronto a raccontarsi tra carriera e vita privata, quest’ultima caratterizzata da una lunga e meravigliosa storia d’amore con la moglie Francesca Antonini che dura da oltre trent’anni, condita da un matrimonio e da due splendidi figli.

Francesca Antonini non è un volto conosciuto ai più, essendo lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo e decisamente poco avvezza ai riflettori. Sappiamo di lei che è stata una ballerina e che ha una profonda passione per l’arte, di cui è un’esperta, oltre che gallerista.

La loro storia d’amore è sempre rimasta ben lontana dai riflettori, preferendo entrambi limitare le apparizioni in pubblico e tutelando al massimo il proprio sentimento. La coppia sta insieme da oltre 30 anni e hanno coronato il loro idillio d’amore nel 2012 con la celebrazione del matrimonio, a seguito di una profonda crisi.

Giorgio Tirabassi e Francesca Antonini, la crisi e i figli Filippo e Nina

Giorgio Tirabassi e la moglie Francesca Antonini hanno infatti attraversato una profonda crisi prima del matrimonio, come da lui raccontato in un’intervista a Vieni da me, ai microfoni di Caterina Balivo, qualche anno fa: “Abbiamo fatto due figli, in trentuno anni insieme. Abbiamo avuto anche la crisi del settimo anno, quella da manuale, dove ci siamo separati per cinque o sei mesi. Separati con le crisi e con tutte le cose del caso”.

La coppia, dopo il momento di difficoltà, si è riavvicinata ed è riuscita a superare il periodo delicato: “Tutto difficile, c’era già il primo figlio, poi alla fine ci siamo cercati perché avevamo vissuto un momento critico nella crescita di ognuno. Pensavo che stare con lei era la strada giusta, ho una intesa ancora adesso che è importante”.

I due, inoltre, hanno avuto due figli nati negli anni ’90; il primogenito Filippo ha sempre sognato di diventare attore e ha recitato più volte assieme al padre, come in Distretto di Polizia e La linea verticale, la secondogenita Nina ha invece studiato a Tolosa all’Università di arte, lettere e lingue, scienze umane e sociali.