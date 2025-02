Si chiama Francesca Arena, la ex compagna di Luca Calvani, attore ed ex concorrente del Grande Fratello. I due sono stati legati per tantissimi anni e dal loro amore è nata anche Bianca, la sola ed unica figlia dell’attore. L’attore in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato di Francesca come di sua moglie, anche se i due in realtà non sono mai convolati a nozze. Una storia d’amore importante e bellissima tra i due come ha sottolineato l’attore: “ho la fortuna di essermi messo con la mia migliore amica fin da ragazzo”. Nonostante la nascita di Bianca i due hanno deciso di lasciarsi, prendendo due strade completamente differenti, ma Luca Calvani ha sempre espresso parole di grande affetto ed amore per la donna della sua vita.

L’occasione c’è stata quando Francesca ha festeggiato il compleanno con l’ex compagno che ha voluto celebrarla con una bellissima dedica d’amore. “Buon compleanno bellissima signora. È un privilegio vederti crescere ed evolvere con quella scintilla che hai per la vita” – ha scritto l’attore che l’ha poi ringraziata per il lungo viaggio vissuto 26 anni definendola “madre, compagna, donna”. Infine Calvani ha sottolineato: “sei la mia migliore amica, il mio cuore”.

Chi è Francesca Arena, la ex compagna di Luca Calvani

Ma chi è Francesca Arena, la ex compagna di Luca Calvani? Classe 1975, Francesca è nata a Prato e lavora nel mondo della tv e dello spettacolo. Nonostante il suo lavoro e la sua storia d’amore con l’ex vincitore de L’Isola dei Famosi, la donna è sempre stata molto discreta e riservata evitando il mondo del gossip. Sul suo profilo Linkedin è possibile recepire delle informazioni sulla sua carriera: Francesca ha ricoperto il ruolo di Direttore di Produzione in una agenzia di organizzazione di eventi e concerti occupandosi della gestione di “tour nazionali importanti e in collaborazione con la D’alessandro e Galli (summer festival di Lucca) tour europei”.

Non solo, Francesca ha lavorato fianco a fianco per diversi anni con Giorgio Panariello entrando successivamente anche come ufficio stampa in Rai. Nel 2012 la scelta di lasciare la tv nazionale per tornare ad occuparsi delle tv locali dove ha prodotti nuovi programmai televisivi.