Francesca attacca Grazia Kendi al Grande Fratello: la concorrente si difende, ma il clima resta teso.

Iniziato da appena una settimana, il Grande Fratello 2025 comincia a regalarci le prime dinamiche interessanti. In particolare sono emersi alcuni attriti in seguito alla prova budget dove Francesca e Grazia si sono attaccate l’una con l’altra in seguito ad un disguido. “Abbiamo fatto la nottata tutti, a cucinare non vuoi cucinare, ma serve un po’ di collaborazione“, dice Francesca scagliandosi contro la coinquilina. Allo stesso tempo Grazia Kendi si è mostrata sorpresa dicendo che si era offerta di collaborare, ma le altre si sono rifiutate di accogliere la sua proposta.

“Sei l’unica che è andata a dormire“, ha ribattuto Francesca, riferendosi in particolare alla prova budget. Grazia Kendi spiega che pur sapendo di non essere brava in cucina è comunque disposta a fare le faccende domestiche come tutti gli altri, e svela che la serata prima gli altri l’hanno invitata ad andare a letto visto la sua difficoltà nello stare alzata fino a tardi: “I ragazzi mi hanno mandato a dormire, non l’ho scelto io”, dice.

Grazia Kendi, l’abbraccio di pace con Francesca: “Stai tranquilla, mi scivola tutto“

“Possiamo avere più collaborazione? Non ti voglio parlare alle spalle, per senso civico, per favore, partecipa di più”, ribatte ancora Francesca, convinta che la coinquilina sia stata menefreghista. E prosegue: “Questo lo dovresti apprezzare, sono l’unica persona che sta dicendo quello che pensa”. Grazia le dice di volersi mettere in gioco dal giorno dopo e promette di essere più partecipe. Di seguito, le due fanno pace: “Sei arrabbiata con me? Non sto giudicando la tua persona, giudico solo i comportamenti che hai avuto. Sono solo molto diretta”, le dice Francesca, mentre Grazia la rassicura e le dice di saper accettare bene le critiche: “Stai tranquilla, mi scivola tutto, altrimenti non potevo fare un gioco del genere“. Alla fine arriva l’abbraccio della pace.