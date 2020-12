Francesca Baraghini è la telegiornalista dell’anno/ “Sogno uno show in prima serata”

Francesca Baraghini (TV8) è la telegiornalista dell’anno 2020. Ad annunciarlo il portale Telegiornaliste.com alla fine del lungo sondaggio che vede al secondo posto Federica Masolin (Sky Sport) e al terzo Mia Ceran (“Quelli che…”, Rai2). Come si legge sul portale, il Premio “La telegiornalista dell’anno” (una volta denominato Campionato delle telegiornaliste) “non è un concorso di bellezza, né un premio giornalistico, ma è un sondaggio (lungo e articolato in più fasi) per eleggere la telegiornalista più amata dal pubblico, secondo i criteri che gli stessi elettori adottano a propria discrezione: una telegiornalista può essere amata per la sua professionalità, il suo aspetto, la sua simpatia o -più frequentemente- per un mix di tutto questo.”

Francesca Baraghini e il suo sogno televisivo

Volto di Sky, poi di Tv8, Francesca Baraghini è una grande appassionata di calcio e della Sampdoria in particolare. A chi ha definito il suo stile televisivo “anarchico”, la telegiornalista, in un’intervista a Leggo, ha risposto: “Sono principalmente una spettatrice e mi annoio tantissimo quando guardo la televisione se non c’è ritmo e dunque porto in onda questa cosa. Mi piace il ritmo di un certo tipo che non è anarchico, […] il mio stile ha a che fare con la mia noia personale, mi piace il ritmo veloce e qualcuno che abbia qualcosa da dire.”. E in merito al suo grande sogno televisivo, ha svelato: “Il mio grande sogno sarebbe un programma in prima serata, tipo Skyline, di attualità cronaca e politica che arriva a tutti, che sia semplice”.



