Francesca Barberini e l’Orchestraccia, chi sono/ Carriera in tv e nella musica

Francesca Barberini: chi è e la carriera come conduttrice e gastronoma

Francesca Barberini è tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Nata a Roma il 4 febbraio 1972 e cresciuta nella campagna romana, è una nota conduttrice televisiva e gastronoma: la passione per il cibo e la gastronomia, infatti, la accompagnano sin da bambina. Dopo il diploma conseguito al Liceo scientifico, ottiene una Laurea in Economia e Commercio alla LUISS e un master in turismo enogastronomico alla Sda Bocconi. A seguire, consegue un diploma come assaggiatrice di olio e di vino.

Il debutto sul piccolo schermo arriva nel 1993 al fianco di Alberto Castagna sa Canale5 in Sarà vero?. Ma la sua vocazione per la gastronomia si trasferisce anche sul piccolo schermo, diventando per 10 anni volto femminile di Gambero Rosso Channel. Nel 2016 ha una breve parentesi da conduttrice nel programma Voilà, in cui ha proposto ricette semplici e veloci. Oggi è volto fisso di Alma Tv, dove prende parte ad alcuni programmi come Cuochi e dintorni e Alice Club.

L'Orchestraccia: chi è la band romana e i suoi successi

Ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno è anche l’Orchestraccia, band erede 2.0 della tradizione musicale capitolina. Si tratta di un progetto musicale realizzatosi a Roma nel 2010. I primi sprazzi di successo arrivano nel 2012 con la partecipazione al programma The Show Must Go Off. L’anno successivo arriva l’atteso debutto del loro primo disco, Sona Orchestraccia Sona e nel 2014 prendono parte al concerto del 1 maggio, iniziando ad acquisire popolarità.

Nel 2016 pubblicano il loro secondo disco, Canzonacce, e l’anno successivo realizzano un singolo per la colonna sonora del film Ovunque tu sarai diretto da Roberto Capucci. Sono inoltre ospiti del programma L’anno che verrà nel 2018, in onda su Rai1 in occasione della notte di Capodanno. L’idea di questo progetto musicale è quella di reinterpretare le vecchie canzoni di autori romani, rivisitando la tradizione folkloristica capitolina in chiave contemporanea.

