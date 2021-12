Francesca Barbieri “Fraintesa”, com’è morta e chi è?/ Travel blogger morta per un tumore al seno

Francesca Barbieri, chi è “Fraintesa”?

Francesca Barbieri, nota sul web com “Fraintesa”, era una travel blogger. Nata nei pressi di Modena, ha studiato lingue tra l’Austria e il Regno Unito, fatto l’interprete e lavorato nel campo del social media marketing. Poi nel 2009 ha fondato il blog “I viaggi di Fraintesa” per raccontare la sua più grande passione: i viaggi. Durante uno dei suoi viaggi Francesca si è accorta di un piccolo nodulo sul seno. L’8 ottobre 2018, a 35 anni, le è stato diagnosticato un tumore al seno sinistro, un Triplo negativo. Dopo tre operazioni e cicli di chemioterapia e radioterapia, a distanza di un anno, l’8 ottobre 2019 Francesca ha deciso di partire per un giro del mondo da sola. Purtroppo quel viaggio intorno al mondo non è riuscita a portarlo a termine. Mentre era in Costa Rica, un controllo ha rivelato nuove metastasi e Francesca è dovuta rientrare in Italia. Da dicembre 2019 è iniziata la seconda fase della sua lotta contro il tumore. Francesca è morta il 2 aprile 2021, poco dopo aver compiuto 38 anni.

Fraintesa: il libro postumo e il murales a Milano

Ad annunciare la morte di Francesca Barbieri è stato il compagno Andrea Riscassi: “Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione… Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era “Save your tears for another day”. Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere. Francesca è stata un dono per chiunque l’abbia conosciuta, anche solo virtualmente”. Fraintesa riposa nella tomba di famiglia accanto a sua nonna Vincenza, in un piccolo paese in provincia di Modena. Il 21 settembre 2021 è uscito postumo il libro di Francesca Barbieri “Vivi ogni giorno come se fosse il primo”. Lo scorso ottobre a Milano, a poca distanza dalla fermata Monumentale del metrò lilla, in zona Farini, è stato inaugurato un murales in omaggio a Fraintesa. L’idea è stata di Andrea, suo compagno negli ultimi dieci anni. La firma sul disegno è della street artist milanese Stefania Marchetto, in arte SteReal.

