Francesca Barra “Antonella Elia ha linciato Valeria Marini”/ Taylor Mega “È misogina”

Antonella Elia rischia di diventare una “grana” per il Grande Fratello Vip. Dopo la lite con Fernanda Lessa, fa discutere per le parole che ha riservato a Valeria Marini, che ieri è entrata nella Casa per un confronto con Rita Rusic. Lei e Antonio Zequila non sono stati affatto teneri, anzi alla showgirl hanno indirizzato parole come «cesso», «mostro» e «culona». Si è creato un cortocircuito che Francesca Barra ha fatto subito notare sui social. «Ma come? Linciate Amadeus e poi osannate che la Marini venga linciata?». Per la giornalista bisogna essere consapevoli che in un reality ci si mostra senza filtri, ma al tempo stesso non si può pensare che ciò che si dice liberamente possa piacere a chi è davanti alla tv. «Possibile che pronunciate queste frasi nei confronti, in questo caso, di Valeria Marini così alla leggera? Ma siete impazziti? Curate la vostra cattiveria!», ha aggiunto Francesca Barra. Nel suo post su Instagram però fa anche una premessa, del resto Antonella Elia non è nuova a episodi di questi tipo. E infatti tira in ballo lo scontro con Taylor Mega alla Repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti.

FRANCESCA BARRA CONTRO ANTONELLA ELIA: IL POST SOCIAL

Francesca Barra ha rivelato infatti di aver avuto un confronto con Antonella Elia alla Repubblica delle donne per il duro attacco a Taylor Mega, “rea” di avere un atteggiamento da «tro*a». A tal proposito ha scritto: «Durante la pubblicità mi disse che potevo evitarmelo. “Ma come?!” Le ho risposto. “Sono qui a fare e a essere me stessa. Non a restare in silenzio difronte ad un’offesa gratuita”». La giornalista ha spiegato di non aver litigato con Antonella Elia per questo, ma ritiene che se non fosse intervenuta il caso, ad esempio, non sarebbe finito a Barbara D’Urso. Peccato che non sia stato affrontato a dovere. «Avrei preferito che il caso scoppiasse sul linciaggio e sulla cattiveria, tuttavia invece si è spostato solo su “tro*a sì o tro*a no!”. Cioè nell’insistere a capire se la signorina fosse o meno una poco di buono. Un tribunale morale in tv!». Il commento di Taylor Mega non si è fatto attendere: «Quello che non accetto da donna è che nel 2020 in televisione si continuino a mandare persone che usano queste terminologie e questi insulti sessisti. La cosa che mi fa ancora più male è che sia stata una stessa donna a farlo, premiandola poi, con l’entrata in un altro programma televisivo».

IL CONFRONTO SOCIAL TRA TAYLOR MEGA E FRANCESCA BARRA

Taylor Mega ha quindi ringraziato Francesca Barra per le belle parole del suo post. «Purtroppo tante persone si sentono meglio guardando un insulto anziché guardando una parola di supporto», ha scritto l’influencer. Poi ha criticato la scelta di far partecipare Antonella Elia al Grande Fratello Vip: «Questi sono i messaggi che la tv italiana vuole far passare. Sei misogina e senza un minimo di senno? Sei perfetta per la tv. IO NON CI STO». Dopo aver ribadito la sua gratitudine per l’intervento alla Repubblica delle donne e per la riflessione odierna («fortunatamente le vere Donne esistono!»), è arrivata la controreplica di Francesca Barra. «È il mini Taylor. Lo dico da donna, mamma e da giornalista. E su questo dovremmo tutte essere d’accordo, come possiamo non fare rete, almeno su questo, lo ignoro e mi mortifica». Il loro confronto social tra l’altro è stato molto apprezzato, infatti ne è nato un dibattito tra i commenti.





