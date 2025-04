Francesca Barra, chi è: la carriera nel mondo della tv e del giornalismo

Giornalista e scrittrice di grande talento, Francesca Barra è nata a Policoro nel 1978, da Francesco Michele Barra, ex deputato. Dopo aver studiato al liceo classico si è trasferita a Roma per studiare scienze della comunicazione e ha poi cominciato la sua carriera nel mondo della tv, prima come opinionista de La vita in diretta e poi come conduttrice di programmi vari. È stata ad esempio invitata su La7 nel programma “Live” di Cristina Parodi e ancora conduttrice di un programma in radio, su Rai Radio 1, “La bellezza contro la mafie”.

E, a proposito di mafia, ha scritto “Giovanni Falcone un eroe solo” nel 2012. Per quanto riguarda il giornalismo scritto, è stata collaboratrice di vari quotidiani e settimanali come L’Unità. Tra le avventure in tv, per Francesca Barra anche quella a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, programma su Italia 1. Nonostante non fosse propriamente il suo ambito, quello sportivo, Francesca Barra si è fatta apprezzare anche in quel contesto.

Francesca Barra, chi è: l’amore con il marito Claudio Santamaria

Giornalista e conduttrice stimata ma anche mamma e moglie amorevole. Francesca Barra è sposata da alcuni anni con l’attore Claudio Santamaria, con il quale si è legata dopo la fine del suo primo matrimonio. Una splendida storia d’amore la loro che ha portato anche alla nascita di Atena, la quarta dei figli di Francesca, che dal primo matrimonio aveva avuto tre splendidi bambini. Prima di dare alla luce l’ultima dei suoi figli, Francesca Barra ha dovuto fare i conti con un evento tragico: l’aborto. Ad accompagnarla in questo dolore, la persona che l’ha vissuto sulla sua pelle con lei, il marito Claudio Santamaria.

“È un lutto sottovalutato, come se esistesse un metro del dolore e quello per un figlio mai nato non misurasse abbastanza” ha rivelato Francesca dopo aver raccontato il dramma che ha colpito lei e Claudio. I due ci hanno poi riprovato e fortunatamente sono riusciti a mettere al mondo la piccola Atena, profondamente amata dai fratelli. Emma Angelina, Renato e Greta sono infatti nati dal primo matrimonio della giornalista, con Marcello Molfino, con il quale è stata sposata dal 2005 al 2016. Con l’ex marito, Francesca sembra avere un buon rapporto per il bene dei suoi figli, da sempre la sua priorità.

Non solo giornalismo: l’avventura politica di Francesca Barra

Appassionata anche di cucina, Francesca Barra ha scritto numerosi libri di ricette pubblicati da grandi editori come Mondadori e Rizzoli. Nel corso della sua carriera anche un’esperienza nel mondo della politica, con la candidatura del 2018 alla Camera dei deputati con l’appoggio al Partito Democratico. La giornalista si è candidata nel collegio uninominale di Matera, non venendo però eletta. Pochi mesi dopo ha annunciato di aver intenzione di concludere anzitempo la sua esperienza politica.