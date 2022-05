Francesca Barra e Claudio Santamaria/ Il lutto del primo figlio morto e la gioia con Atena

Francesca Barra e Claudio Santamaria, il primo incontro e i momenti drammatici della loro storia

Francesca Barra è una giornalista, una donna e una mamma che nonostante tutto ha sempre lottato per i suoi sogni. Quando la più piccola dei suoi tre figli ha solo qualche mese, il suo matrimonio finisce ma dopo poco tempo incontra il suo grande amore, l’attore Claudio Santamaria. I due si erano già conosciuti quando lei aveva solo undici anni, in un villaggio vacanza della Basilicata, poi quando si sono incontrati da adulti lei ha raccontato: “Abbiamo chiacchierato fino alle quattro del mattino, li qualcosa è successa e da quella sera non ci siamo più lasciati”. Nel 2017 Francesca e Claudio si sposano e imparano insieme a lottare contro le calunnie della gente, che non amava vederli insieme e minacciava addirittura i figli di Francesca.

Qualche anno dopo i due aspettano un bambino e sono felicissimi, ma la gravidanza non va a buon fine, Francesca perde il bambino e la coppia vive un periodo molto buio. Di quel periodo, la giornalista dichiara: “E’ stato un dolore inatteso, lo avevo già visto muoversi, gli avevamo dato un nome, poi abbiamo scoperto che aveva delle malformazioni e non poteva sopravvivere”. Dopo due anni lei rimane nuovamente in dolce attesa e in quel periodo dichiara: “La maternità è un atto di amore gratuito”.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, la follia a Las Vegas e l’arrivo della piccola Atena

Francesca Barra e Paolo Santamaria, seppur sposati legalmente solo nel 2017, si erano già sposati a Las Vegas in preda a una follia, la giornalista racconta: “Ero talmente felice che avevo quasi paura di questo grande amore, poi durante la prima notte ci siamo addormentati testa a testa per colpa del fuso orario”. I figli di Francesca adorano Paolo da sempre e lo chiamano P2 (Papà due). Dopo il drammatico aborto, Francesca resta incinta nuovamente, all’inizio era spaventata, è stata una gravidanza complessa e nei primi mesi è stata anche ricoverata, ecco perché non avevano raccontato nulla in merito. Il 2 febbraio del 2021 finalmente nasce Atena.

La prima foto della mano della bambina e del fiocco rosa, arriva subito con tanto di annuncio sui loro profili Instagram: ” E’ nata la nostra Atena! Mamma e papà innamorati! La bambina è stata da poco battezzata a Roma e una settimana fa Francesca Barra aveva postato sul suo profilo Instagram un video dolcissimo di Paolo Santamaria che suona la chitarra e canta una dolcissima canzone dei Radiohead alla sua primogenita.











