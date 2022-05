Francesca Barra, moglie Claudio Santamaria/ Il dolore dell’aborto”ho pianto per tre giorni”

Francesca Barra e Claudio Santamaria: il primo incontro

Francesca Barra è la moglie di Claudio Santamaria, ma anche una giornalista e scrittrice. L’incontro tra i due risale a quando erano due adolescenti della Basilicata con tanti sogni nel cassetto. Da sempre molto legati alle proprie origini e terra, Francesca e Claudio hanno ballato il primo lento insieme quando erano ragazzini, ma poi si sono persi di vista. Dopo tantissimi anni si sono ritrovati oramai adulti ed è scattata la scintilla. Nel 2017 si sono innamorati e hanno cambiato la propria vita. La coppia si è sposata a vive Milano in zona Navigli. “Lei mi ha dato forza, mi ha fatto capire l’amore felice. Ho incontrato la mia persona, ora so cosa significa prendersi cura dell’altro, cos’è l’anima che incontra l’anima” – ha detto l’attore parlando proprio della compagna.

Dal loro amore è nata anche una figlia di nome Atena data alla luce nella notte tra l’1 e il 2 febbraio del 2022. La notizia è arrivata tramite i social con tanto di foto e didascalia: “è nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”. Sul nome la giornalista ha spiegato: “Ecco il perché del nome, Atena teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele”.

Francesca Barra e Claudio Santamaria:

La storia d’amore tra Francesca Barra e Claudio Santamaria prosegue a gonfie vele, anche se la coppia ha dovuto affrontare un momento di grande difficoltà. La coppia, infatti, ha perso un bambino nel maggio del 2019. Un dolore atroce per la coppia come ha raccontato proprio la giornalista dalle pagine del Corriere della Sera: “avevamo cercato quel figlio dal primo momento. Avevo fatto tantissime punture di ormoni, ero anche finita in ospedale più di una volta… Ricordo che quando finalmente il test di gravidanza era risultato positivo avevo fatto una corsa in cucina da Claudio per gridarglielo, è ancora lì dietro, accanto alle sue foto. Durante un controllo, avevo portato Emma e Greta per conoscere il sesso del fratellino o della sorellina. Ma il ginecologo le ha fatte uscire, c’erano dei problemi… Ho pensato: io lo voglio lo stesso questo figlio. Ma non avevo il coraggio di dirlo a Claudio, mi sembrava una forzatura. E invece lui mi ha guardato e ha detto: ‘Io comunque lo voglio lo stesso’”.

Nonostante tutti i controlli medici però la coppia ha dovuto rinunciare a questo regalo della vita. “Ricordo il giorno che sono dovuta andare in clinica. Non volevo scendere dal taxi… Quando sono tornata a casa, la sera, ho cercato di essere normale, per i bambini, e mi sono messa a cucinare. Mia madre era salita in fretta e furia dalla Basilicata, diceva: ‘Ma vai a stenderti e a riposare’. Il giorno dopo il padre dei miei figli è venuto a prenderli e Claudio mi ha portata sul lago, dove ho pianto per tre giorni” – ha raccontato la Barra.











