Da diversi anni ormai, al fianco di Claudio Santamaria c’è Francesca Barra, sua moglie. La donna, stimata giornalista, ha conosciuto l’attore che sarebbe poi diventato suo marito nel 2017. I due hanno cominciato una relazione e nello stesso anno, a novembre, si sono sposati a Las Vegas. Nel 2018, a Policoro, i due si sono detti nuovamente “sì”. Quattro anno più tardi sono diventati genitori di Atena, una bimba nata dopo il dolore immenso dell’aborto.

Claudio Santamaria, chi è: gli esordi e il David nel 2016/ “Sono pieno di manie e…”

I due, infatti, nel 2019 hanno perso un bambino: un dolore enorme per entrambi, superato solamente grazie all’amore e alla pazienza. “Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla” scriveva all’epoca Francesca Barra. Un dolore grande che i due hanno superato stringendosi e facendosi forza a vicenda: solamente dopo la nascita della loro bimba, Atena, nata nel 2022, sono tornati davvero a sorridere.

Francesca Barra, chi è: "Fatico a gestire la nausea dopo la gravidanza"/ "Soffrire non è normale"

Francesca Barra, moglie di Claudio Santamaria: una famiglia allargata

Quella di Francesca Barra e Claudio Santamaria è una famiglia allargata: i due, infatti, convivono con i figli nati dai precedenti matrimoni. La giornalista ha tre figli nati dal matrimonio precedente. I ragazzi, Renato, Emma e Greta, vivono proprio con la giornalista e l’attore. Per Claudio Santamaria, allo stesso modo, c’era già una bambina prima di conoscere sua moglie: anche la sua prima figlia si chiama Emma. I due sono profondamente legati e innamorati: un amore che “va coltivato”, come hanno più volte spiegato la moglie di Claudio Santamaria e l’attore, ma che allo stesso tempo migliora con il tempo.

Claudio Santamaria, chi è: "L'amore con Francesca Barra? Va coltivato"/ "Non temo la vecchiaia"

Il rispetto, l’amore reciproco e la loro famiglia allargata sono la grande forza di Francesca Barra, la moglie di Claudio Santamaria, che dopo aver perso il loro bambino nel 2017 hanno trovato il coraggio di andare avanti in virtù del loro grande amore.