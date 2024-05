Francesca Bergesio torna all’Isola dei famosi 2024: come sta dopo l’infortunio/ “Non è stato facile”

Infortunio Francesca Bergesio, torna in studio all’Isola dei famosi 2024: come sta

Non è andata come sperava l’esperienza nel reality di sopravvivenza della Miss Italia 2023. Per un brutto infortunio Francesca Bergesio è stata costretta al ritiro dopo pochi giorni del suo arrivo in Honduras. Da allora non si è più ripresa, ha abbandonato l’Isola dei famosi 2024 e nei giorni scorsi ha fatto rientro in Italia. Adesso dopo settimane di silenzio, per la bella Francesca è tempo di mostrarsi in studio e dire la sua verità.

Francesca Bergesio sull’infortunio ed il ritiro obbligato dall’Isola dei famosi 2024 ha rotto il silenzio nei giorni scorsi riapparendo sui social. L’ex Miss Italia ha postato un video in cui appariva con il tutore e le stampelle confessando di avere una microfrattura alla gamba: “Ho effettuato una risonanza magnetica che ha rilevato una microfrattura alla tibia. La prognosi dice che per un mesetto circa dovrò stare a riposo con la gamba senza fare sforzi. Ho dovuto abbandonare l’Isola. Sto cercando di accettare e metabolizzare la situazione anche se non è facile per niente.”

Francesca Bergesio come sta dopo l’infortunio: “Isola dei famosi 2024? Una bella lezione”

Come sta Francesca Bergesio dopo l’infortunio? Ha una microfrattura alla tibia e dovrà portare il tutore e le stampelle. La prognosi è di circa un mese di riposo. La giovane modella, però, sempre nel suo post sui social ha anche voluto dedicare un pensiero all’Isola dei famosi 2024 ed a quello che questa esperienza, seppur breve, le ha lasciato: “Grazie Isola, per i colori, per i profumi, per le riflessioni, per il cielo stellato, per le privazioni, per avermi fatto staccare la spina da una vita che corre troppo veloce, sei stata una gran bella lezione che custodirò gelosamente nel mio cuore. Grazie a voi che mi avete seguita e supportata.” Ed adesso è pronta per prendersi la scena ospite in studio nella puntata di questa sera.











