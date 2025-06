Francesca Bommarito, sorella del carabiniere ucciso nella strage di Via Scobar a Palermo, a 42 anni dall'attentato combatte ancora per la verità

Francesca Bommarito, sorella di Giuseppe, uno dei tre carabinieri uccisi nella strage di Via Scobar a Palermo nel 1983, nonostante siano siano passati 42 anni dall’agguato, continua nella sua battaglia per la verità sul caso, che ritiene ancora incompleta.

La donna sarà ospite della trasmissione “Cose Nostre“, nella quale parlerà proprio della complessa dinamica delle indagini e dei processi giudiziari, che negli anni non sono riusciti a svelare tutti i misteri di questo eccidio definito da molti annunciato proprio per la pericolosità dell’ambiente nel quale l’operazione si stava svolgendo.

In particolare, come aveva raccontato in una intervista rilasciata ad Antimafiaduemila, fu una particolare decisione di Giuseppe a portare poi alla ritorsione di Cosa Nostra, una relazione dopo l’incontro con alcuni personaggi legati alla malavita, nella quale si facevano i nomi dei coinvolti, il che, come ha sottolineato Francesca Bommarito: “Dimostrò che mio fratello non si era fatto intimorire e quindi andava punito“.

Una trappola quindi, che era stata organizzata appositamente per colpire quella che era considerata “la memoria storica” del capitano Basile, ucciso dalla mafia nel 1980.

Strage di Via Scobar, Francesca Bommarito: “Ci sono persone di Stato che sanno la verità sull’omicidio di mio fratello Giuseppe”

La sorella di Giuseppe Bommarito Francesca, prosegue la sua battaglia per la ricerca della verità nella strage di Via Scobar, un agguato di mafia nel quale ancora permangono misteri, soprattutto sui mandanti e sulle scoperte che i tre carabinieri avevano fatto in merito ai traffici che legavano gli interessi di Cosa Nostra alla politica.

Come ha sottolineato la donna, nel suo libro “Albicocche e sangue” nel quale viene ricostruita la vicenda mettendo in evidenza tutte le ombre che permangono nonostante i processi e le indagini: “Si disse inizialmente che mio fratello fu ucciso per caso“, e solo dopo uscì fuori la versione reale, nella quale evidentemente erano emersi dettagli che fecero subito capire che si era trattato di un attentato mirato.

40 anni di ricerche e indagini, tra depistaggi e omertà, che finalmente portarono all’ammissione del reato, che fu una esecuzione mirata, una ritorsione per le scoperte fatte durante le varie operazioni. Un eccidio nel quale ancora oggi manca qualche pezzo importante, come sostiene Francesca Bommarito dicendo: “Sto ancora aspettando un pentito di Stato perché penso ci siano persone di Stato che sanno dell’omicidio di mio fratello“.