Tra le allieve che ritroveremo questa sera nel serale di Amici 24 ci sarà anche Francesca Bosco. La ballerina negli ultimi giorni si è ritrovata a fare i conti con un percorso in leggera salita nella trasmissione, visto che la prof Alessandra Celentano l’ha messa davanti ad alcune sfide non proprio banali. Una coreografia affascinante e complessa, che Francesca è stata chiamata a imparare in vista della puntata odierna, non senza qualche ostacolo per strada. “Qui non c’è tecnica, parliamo di charme. Voglio vedere una ballerina unica e intrigante” l’invito di Alessandra Celentano che ha provato a motivare così la ragazza in vista della sfida. E nel corso del quinto serale, Francesca dovrà vedersela ancora una volta con Chiara Bacci, stavolta però su una coreografia sulla sensualità e l’eleganza.

Della vita privata di Francesca Bosco non è dato sapersi molto, visto che l’allieva è sempre stata piuttosto riservata sulle questioni intime. C’è un fidanzato nella vita della concorrente di Amici 24? La risposta è totalmente avvolta nel mistero, visto che la ragazza non si è mai aperta troppo sulla questione.

Francesca Bosco e il talento notato da Emanuel Lo

Il primo a notare il talento della ragazza di Amici 24 è stato il professore di ballo Emanuel Lo, che si è espressa così riguardo al talento della ballerina dopo averla vista danzare. Arrivata in sostituzione di Sienna nel talent condotto da Maria De Filippi, Francesca Bosco si è messa subito in pista:

“Nei provini ho visto delle cose interessanti: delle belle linee, dei bei piedi e movimenti che delineano un mondo ben preciso” le parole del professore di ballo per la ragazza che ha poi mandato avanti un percorso di crescita non indifferente nel corso dei mesi ad Amici. E sui social sono in tanti a fare il tifo per Francesca Bosco, riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico grazie al suo percorso sempre in crescita in questi mesi nel programma di Canale Cinque.

