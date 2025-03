Francesca Bosco di Amici 24: al Serale 2025 affronta Alessandra Celentano e ‘vince’

Ci sono molti modi per vincere nella vita e Francesca Bosco di Amici 24 l’ha capito bene perché sabato scorso ha vinto senza vincere. Per spiegare meglio occorre fare un passo indietro ed osservare tutto il percorso della ballerina, entrata nella scuola dopo aver vinto la sfida contro la ballerina Sienna, una delle favorite, ha dimostrato di che pasta è fatta. Le sue coreografie, supportate dalla maestra Deborah Lettieri, sono sempre interessanti contraddistinguendosi da movimenti fluidi con una solida base tecnica. Arrivata al Serale, però, Alessandra Celentano ha cercato di ‘incastrarla’

Ad Amici 24 Serale 2025 ogni maestro cerca di mettere in risalto il proprio allievo anche rischiando di mettere in difficoltà un altro e questo è quello che ha provato a fare Alessandra Celentano lanciando il guanto di sfida tra Chiara e Francesca, un’esibizione di danza classica alla sbarra che ha visto confrontarsi Chiara, ballerina di danza classica, e Francesco Bosco che invece è di moderno e contemporaneo. La sfida ha acceso gli animi delle due maestre con Deborah Lettieri che ha accusato la Celentano di voler far passare come ‘mediocre’ Francesca e la Celentano che a sua volta ha tirato fuori delle fotografie per dimostrare che Francesca in passato ha ballato anche classica. Finita la sfida la vittoria va a Chiara, ovviamente, ma Francesca non sfigura per nulla incassando i complimenti di tutta la giuria. Amadeus avrebbe voluto darle il voto e persino Alessandra Celentano ha dovuto lodare il suo coraggio e la sua determinazione.

Il percorso di Francesca Bosco di Amici 24 Serale 2025 vede spazio anche per l’amore. In casetta è scoccata la scintilla tra la ballerina ed il cantante Jacopo Sol e sebbene nelle scorse settimane il flirt era solo un’indiscrezione che si vociferava, in una scorsa puntata del daytime i due sono venuti fuori allo scoperto. La ballerina ed il cantante si sono lasciati andare alle confidenze con il secondo che si è lasciato sfuggire un ‘mi sono innamorato di te’, a questo punto la ballerina ha chiesto se avesse sentito bene, ed alla sua risposta affermativa anche lei, piena di entusiasmo, ha ammesso di essersi innamorata. Insomma, Francesca e Jacopo Sol stanno insieme e chissà che durante la puntata Maria De Filippi non lanci delle provocazioni sulla loro liaison.