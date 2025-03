Francesca Bosco sarà la seconda eliminata del primo serale di Amici 24 o il suo percorso nel talent di Canale 5 è destinato a proseguire? La ballerina di Deborah Lettieri ha affrontato, in questi mesi, un percorso in salita sin dall’inizio. È entrata nella scuola con una sfida, vinta, nel team di Emanuel Lo, ma il coach ha mostrato sin da subito delle perplessità nei suoi confronti, motivo per il quale è stata Deborah a prenderla nella sua squadra, mostrandole grande stima per le sue doti.

Da quel momento, Francesca è cresciuta tanto grazie alla scuola di Amici 24, arrivando spesso anche alta in classifica e aggiudicandosi senza particolari problemi la maglia oro del serale. Eppure, la prima puntata della nuova fase del talent, l’ha vista finire al ballottaggio per l’eliminazione contro Vybes, cantante allievo di Rudy Zerbi.

Ecco cosa potrebbe salvare Francesca Bosco dall’eliminazione al serale di Amici 24 al ballottaggio contro Vybes

Valutando i percorso fatti dai due concorrenti ad Amici 24, comprese le varie classifiche, che da sempre sono il principale metodo di valutazione nel talent, potrebbe essere Vybes e non Francesca ad abbandonare la scuola alla fine della puntata. La ballerina porta sulle spalle un percorso molto più omogeneo e, dunque, meno lacunoso del rivale, che spesso ha rischiato nel corso di queste mesi e, soprattutto, nelle ultime settimane, riuscendo a stento a conquistare un posto al serale. Anche i pronostici del web sono quasi tutti a favore di Francesca, allieva della quale è apprezzata anche la versatilità oltre che la parte espressiva della sua danza. Certo è che, qualora riuscisse davvero a proseguire la sua corsa alla finale di Amici 24, Francesca dovrà affrontare scogli molto più duri, e probabilmente riuscirà con grandi difficoltà ad arrivare alle ultime sfide del talent di Canale 5.