Francesca Bosco è stata eliminata durante il quinto Serale di Amici 24 con la sorpresa del pubblico del talent di Maria De Filippi. Dopo diverso tempo all’interno del programma, la ragazza ha perso la sfida e la conduttrice le ha comunicato di essere eliminata. La ballerina che faceva parte della squadra di Deborah Lettieri e Anna Pettinelli ha perso al ballottaggio contro TrigNO, per poi uscire definitivamente dal programma. Fortunatamente, per lei Amici 24 è stato solo il trampolino di lancio per la sua carriera dato che ha ricevuto ben due proposte di lavoro.

Infatti, proprio Maria De Filippi le aveva comunicato di aver avuto una proposta di contratto per un tour di otto date in Sicilia, mentre la Budapest Dance le ha proposto una borsa di studio. “Non sono delusa ma piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso e volevo dire grazie”, ha detto Francesca Bosco sui social dopo la sua esperienza nel talent di Maria De Filippi. Racconta di stare bene e che porterà nel cuore questo sogno per sempre. Spiega poi di essere una persona diversa rispetto a quando ha iniziato: “Prima di Amici non pensavo che sarei riuscita a tollerare la convivenza con più di una persona”, ha raccontato su Instagram, augurando una grande carriera a tutti gli allievi che le sono stati accanto nella scuola di Canale 5.

Francesca Bosco eliminata da Amici 24: “Sono cambiata molto“

“Sono cambiata. Continuerò a lavorare tantissimo per il mio sogno che già conoscevo”. Così ha detto Francesca Bosco dopo la sua esperienza ad Amici 24. Nessuno si aspettava che fosse proprio lei ad uscire dal programma dato il suo incredibile talento eppure in un momento così delicato come il serale, è molto facile che anche alcuni degli allievi più forti rischino di uscire. In ogni caso, nessun rimpianto dalle parole di Francesca Bosco, che ha spiegato quanto Amici l’abbia profondamente cambiata: “…è un’esperienza che capita una volta nella vita e non capita a tutti”.